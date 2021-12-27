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مجلس النواب الليبي يعتبر سفيرة بريطانيا لدى بلاده "شخصية غير مرغوب فيها"
مجلس النواب الليبي يعتبر سفيرة بريطانيا لدى بلاده "شخصية غير مرغوب فيها"
أعلن مجلس النواب الليبي أنه صوت في جلسته التي عقدت، اليوم الاثنين، باعتبار سفيرة المملكة المتحدة "شخصية غير مرغوب فيها". 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T19:45+0000
2021-12-27T19:50+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن المجلس سيصدر قرارا بهذا الصدد وعلى وزارة الخارجية التواصل مع الجهات المعنية لإبلاغها بهذا القرار.وفي وقت سابق، أصدرت سفارة بريطانية في ليبيا بيانا أكدت فيه دعمها لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي ولحكومة الوحدة الوطنية حتى موعد إجراء الانتخابات في البلاد.ومن جانبها، اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي، بيان السفارة البريطانية، "تدخلا غير مقبول في الشأن الليبي الداخلي".وقالت اللجنة في بيانها إن "البيان البريطاني انتهاك للأعراف الدبلوماسية، وتسبب في استياء شعبي في جميع أنحاء البلاد"، مؤكدة حرص مجلس النواب على الوفاء بتطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن وحلحلة جميع العراقيل التي تواجه ذلك.وأصدرت السفارة البريطانية في ليبيا، أمس الأحد، بيانا ثانيا أكدت فيه موقف المملكة المتحدة الثابت في التزامها بالعملية السياسية الجارية في ليبيا وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة.وقالت السفارة البريطانية، في بيانها، إنها "تشارك الشعب الليبي خيبة أمله في عدم إمكانية إجراء هذه الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول، داعية السلطات المعنية إلى العمل على إجراء هذه الانتخابات بأدنى حد من التأخير، حتى يتمكن الشعب الليبي من اتخاذ خياره في انتخابات نزيهة وشاملة".وطالبت السفارة البريطانية، المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة، بالاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات، وأكدت أنها تدعم مجلس النواب في دعواته لتعاون جميع الأطراف في تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات في أسرع وقت ممكن.وختم البيان بأن "المملكة المتحدة لا تدعم أفراد بعينهم، لكنها تواصل الإشادة بعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسات الأخرى ذات الصلة لإجراء انتخابات تعزز استقلال ليبيا وسيادتها ووحدتها".
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أخبار ليبيا اليوم, ليبيا

مجلس النواب الليبي يعتبر سفيرة بريطانيا لدى بلاده "شخصية غير مرغوب فيها"

19:45 GMT 27.12.2021 (تم التحديث: 19:50 GMT 27.12.2021)
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIAمجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA
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أعلن مجلس النواب الليبي أنه صوت في جلسته التي عقدت، اليوم الاثنين، باعتبار سفيرة المملكة المتحدة "شخصية غير مرغوب فيها".
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن المجلس سيصدر قرارا بهذا الصدد وعلى وزارة الخارجية التواصل مع الجهات المعنية لإبلاغها بهذا القرار.
وفي وقت سابق، أصدرت سفارة بريطانية في ليبيا بيانا أكدت فيه دعمها لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي ولحكومة الوحدة الوطنية حتى موعد إجراء الانتخابات في البلاد.
ومن جانبها، اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي، بيان السفارة البريطانية، "تدخلا غير مقبول في الشأن الليبي الداخلي".
وقالت اللجنة في بيانها إن "البيان البريطاني انتهاك للأعراف الدبلوماسية، وتسبب في استياء شعبي في جميع أنحاء البلاد"، مؤكدة حرص مجلس النواب على الوفاء بتطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن وحلحلة جميع العراقيل التي تواجه ذلك.
وأصدرت السفارة البريطانية في ليبيا، أمس الأحد، بيانا ثانيا أكدت فيه موقف المملكة المتحدة الثابت في التزامها بالعملية السياسية الجارية في ليبيا وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة.
وقالت السفارة البريطانية، في بيانها، إنها "تشارك الشعب الليبي خيبة أمله في عدم إمكانية إجراء هذه الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول، داعية السلطات المعنية إلى العمل على إجراء هذه الانتخابات بأدنى حد من التأخير، حتى يتمكن الشعب الليبي من اتخاذ خياره في انتخابات نزيهة وشاملة".
وشدد البيان على ضرورة نقل السلطة التنفيذية الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل مبكر وسريع، داعيا إلى تجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص.
وطالبت السفارة البريطانية، المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة، بالاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات، وأكدت أنها تدعم مجلس النواب في دعواته لتعاون جميع الأطراف في تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات في أسرع وقت ممكن.
وختم البيان بأن "المملكة المتحدة لا تدعم أفراد بعينهم، لكنها تواصل الإشادة بعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسات الأخرى ذات الصلة لإجراء انتخابات تعزز استقلال ليبيا وسيادتها ووحدتها".
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