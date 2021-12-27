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نادي "غلطة سراي" التركي يكشف مفاجأة بشأن اللاعب المصري مصطفى محمد
نادي "غلطة سراي" التركي يكشف مفاجأة بشأن اللاعب المصري مصطفى محمد
أعلن نادي "غلطة سراي" التركي التوقيع مع اللاعب المصري مصطفى محمد عقدا يمتد حتى 2025، وبذلك ينهي النادي الجدل المثار حول نهاية عقد اللاعب المعار من نادي الزمالك... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T18:16+0000
2021-12-27T18:16+0000
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ونشر النادي التركي صورا لمصطفى محمد وهو يرتدي قميص الفريق الأول، مكتوب عليه 2025 في إشارة إلى الوقت الذي يمتد إليه عقده مع النادي.وأعير اللاعب المصري للفريق التركي في شتاء 2021، بنية البيع النهائي، وهو الشرط الذي فعله النادي الأيام الماضية.ونقل موقع "في الجول" الرياضي عن أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، تأكيده أن: "نادي غلطة سراي التركي قرر تفعيل بند الشراء في عقد مصطفى محمد".ولعب مصطفى محمد في النادي التركي مقابل مبلغ قيمته 2 مليون دولار، إلا أن النادي يملك الحق في شراء عقد اللاعب بصفة نهائية، قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مقابل 4 ملايين دولار.
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أخبار الرياضة, أخبار مصر الآن, أخبار الزمالك اليوم

نادي "غلطة سراي" التركي يكشف مفاجأة بشأن اللاعب المصري مصطفى محمد

18:16 GMT 27.12.2021
© REUTERS / KEMAL ASLANالمحترف المصري في صفوف غلطة سراي التركي مصطفى محمد
المحترف المصري في صفوف غلطة سراي التركي مصطفى محمد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / KEMAL ASLAN
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أعلن نادي "غلطة سراي" التركي التوقيع مع اللاعب المصري مصطفى محمد عقدا يمتد حتى 2025، وبذلك ينهي النادي الجدل المثار حول نهاية عقد اللاعب المعار من نادي الزمالك المصري.
ونشر النادي التركي صورا لمصطفى محمد وهو يرتدي قميص الفريق الأول، مكتوب عليه 2025 في إشارة إلى الوقت الذي يمتد إليه عقده مع النادي.
وأعير اللاعب المصري للفريق التركي في شتاء 2021، بنية البيع النهائي، وهو الشرط الذي فعله النادي الأيام الماضية.
ونقل موقع "في الجول" الرياضي عن أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، تأكيده أن: "نادي غلطة سراي التركي قرر تفعيل بند الشراء في عقد مصطفى محمد".

وأضاف أن "النادي التركي أخطر الزمالك رسميا بتفعيل بند شراء اللاعب".

ولعب مصطفى محمد في النادي التركي مقابل مبلغ قيمته 2 مليون دولار، إلا أن النادي يملك الحق في شراء عقد اللاعب بصفة نهائية، قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مقابل 4 ملايين دولار.
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