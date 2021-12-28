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https://arabic.sputniknews.com/20211228/أسرار-تكشف-لأول-مرة-عن-مومياء-الملك-أمنحتب-الأول-مخه-ما-زال-موجودا--1054704349.html
أسرار تكشف لأول مرة عن مومياء "الملك أمنحتب الأول"... مخه ما زال موجودا
أسرار تكشف لأول مرة عن مومياء "الملك أمنحتب الأول"... مخه ما زال موجودا
أظهرت دراسة حديثة الكثير من الأسرار بشأن مومياء الملك المصري القديم "أمنحتب الأول". 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T13:35+0000
2021-12-28T13:35+0000
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ونشرت الدراسة العلمية التي أعدها زاهي حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، والدكتورة سحر سليم أستاذة الأشعة بكلية الطب في جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، في مجلة "فرونتيرز".واستخدمت تقنية أشعة متطورة من التصوير المقطعي المحوسب الموجود في حديقة المتحف المصري بالقاهرة، وبرامج الكمبيوتر المتقدمة لفك اللفائف من على مومياء أمنحتب الأول بشكل رقمي آمن ودون الحاجة إلى لمس المومياء، بحسب بيان نشره زاهي حواس على صفحته الرسمية في "فيسبوك".وأكد أن "هذه التقنية تحفظ المومياء سليمة بدون لمس عكس الطريقة القديمة في فك اللفائف بشكل فعلي والذي كان يعرّضها للتلف".وأشار البيان إلى أن مومياء الملك أمنحتب هي الوحيدة التي لم يتم فك اللفائف عنها في العصر الحديث، حفاظا على جمال المومياء المغطاة، فظل وجه صاحب هذه المومياء والمعلومات عنه حبيسة اللفائف وخلف القناع الملكي حتى كشفت عنها الدراسة.وأوضح فحص المومياء أن وضعية تقاطع الساعدان على جسد مومياء الملوك (التي تسمى الوضعية الآوزيرية) بدأت بمومياء الملك أمنحتب الأول، فهذه الوضعية الأوزيرية لم تُر في من سبق الملك المنحتب الأول الملوك واستمرت بعده في ملوك المملكة الحديثة.وكشفت الدراسة عن التقنية الدقيقة للمصريين القدماء في صناعة القناع الجنائزي للمومياء ووضع الأحجار الثمينة عليه، وكشفت الدراسة ولأول مرة عن أسرار معالجة كهنة الأسرة 21 للمومياوات الملكية لإعادة دفنهم في الخبيأتين الملكيتين في وادي الملوك والدير البحري. وأثبتت الدراسة العناية الفائقة التي أولاها كهنة الأسرة 21 في إعادة دفن مومياء الملك أمنحتب الأول والحفاظ على الحلي الذهبية.ومن جانبه، قال زاهي حواس، بحسب بيانه، إن الدراسة نجحت ولأول مرة منذ أكثر من 3000 سنة عن إزاحة اللفائف بواسطة الكومبيوتر عن وجه الملك أمنحتب الأول، لافتا إلى أنه "اتضح أنه يشبه بشكل كبير والده الملك أحمس الأول، والمحفوظة في متحف الآقصر".وكشفت الدكتورة سحر سليم، أن الدراسة أثبتت أن المخ ما زال موجودا في جمجمة الملك أمنحتب الأول، مؤكدة على أنه "لم تتم إزالة المخ في عملية التحنيط على عكس معظم ملوك المملكة الحديثة مثل توت عنخ آمون ورمسيس الثاني وغيرهما، حيث تمت إزالة المخ ووضع مواد تحنيط وراتنجات بداخل الجمجمة".وقالت إن صور الأشعة ثلاثية الأبعاد الدقيقة كشفت عن وجود 30 تميمة داخل المومياء وبين لفائفها، كذلك عن وجود حزام أسفل ظهر مومياء الملك مكون من 34 خرزة من الذهب.والملك أمنحتب الأول هو ابن الملك أحمس قاهر الهكسوس، الذي تولى عرش مصر بعد والده وحكم البلاد لمدة 21 عاما (من 1525 إلى 1504 قبل الميلاد في الأسرة 18).
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أسرار التاريخ, أخبار مصر الآن

أسرار تكشف لأول مرة عن مومياء "الملك أمنحتب الأول"... مخه ما زال موجودا

13:35 GMT 28.12.2021
© AFP 2021 / Mohamed el-Shahedمومياء سنجام، مسؤول العمال (رئيس العمال) خلال عصر الفرعون سيتي الأول ورمسيس الثاني للأسرة 19 (القرن 13-12 ق.م.)، في المتحف القومي للحضارة المصرية، 21 سبتمبر/ أيلول 2019
مومياء سنجام، مسؤول العمال (رئيس العمال) خلال عصر الفرعون سيتي الأول ورمسيس الثاني للأسرة 19 (القرن 13-12 ق.م.)، في المتحف القومي للحضارة المصرية، 21 سبتمبر/ أيلول 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© AFP 2021 / Mohamed el-Shahed
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أظهرت دراسة حديثة الكثير من الأسرار بشأن مومياء الملك المصري القديم "أمنحتب الأول".
ونشرت الدراسة العلمية التي أعدها زاهي حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، والدكتورة سحر سليم أستاذة الأشعة بكلية الطب في جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، في مجلة "فرونتيرز".
واستخدمت تقنية أشعة متطورة من التصوير المقطعي المحوسب الموجود في حديقة المتحف المصري بالقاهرة، وبرامج الكمبيوتر المتقدمة لفك اللفائف من على مومياء أمنحتب الأول بشكل رقمي آمن ودون الحاجة إلى لمس المومياء، بحسب بيان نشره زاهي حواس على صفحته الرسمية في "فيسبوك".
وأكد أن "هذه التقنية تحفظ المومياء سليمة بدون لمس عكس الطريقة القديمة في فك اللفائف بشكل فعلي والذي كان يعرّضها للتلف".
ولفت البيان إلى أن الدراسة كشفت لأول مرة عن وجه الفرعون وعمره وحالته الصحية، بالإضافة إلى العديد من أسرار تحنيط المومياء وإعادة دفنها.
وأشار البيان إلى أن مومياء الملك أمنحتب هي الوحيدة التي لم يتم فك اللفائف عنها في العصر الحديث، حفاظا على جمال المومياء المغطاة، فظل وجه صاحب هذه المومياء والمعلومات عنه حبيسة اللفائف وخلف القناع الملكي حتى كشفت عنها الدراسة.
وأوضح فحص المومياء أن وضعية تقاطع الساعدان على جسد مومياء الملوك (التي تسمى الوضعية الآوزيرية) بدأت بمومياء الملك أمنحتب الأول، فهذه الوضعية الأوزيرية لم تُر في من سبق الملك المنحتب الأول الملوك واستمرت بعده في ملوك المملكة الحديثة.
وكشفت الدراسة عن التقنية الدقيقة للمصريين القدماء في صناعة القناع الجنائزي للمومياء ووضع الأحجار الثمينة عليه، وكشفت الدراسة ولأول مرة عن أسرار معالجة كهنة الأسرة 21 للمومياوات الملكية لإعادة دفنهم في الخبيأتين الملكيتين في وادي الملوك والدير البحري. وأثبتت الدراسة العناية الفائقة التي أولاها كهنة الأسرة 21 في إعادة دفن مومياء الملك أمنحتب الأول والحفاظ على الحلي الذهبية.
ومن جانبه، قال زاهي حواس، بحسب بيانه، إن الدراسة نجحت ولأول مرة منذ أكثر من 3000 سنة عن إزاحة اللفائف بواسطة الكومبيوتر عن وجه الملك أمنحتب الأول، لافتا إلى أنه "اتضح أنه يشبه بشكل كبير والده الملك أحمس الأول، والمحفوظة في متحف الآقصر".
وأكد حواس أن الدراسة حددت بشكل دقيق عمر الملك أمنحتب الأول وقت الوفاة، وقدرته بـ35 عاما، كما أنبأت الدراسة عن الحالة الصحية الجيدة للملك، فلم تظهر أي أمراض أو إصابات بالمومياء تنبئ عن سبب الوفاة.
وكشفت الدكتورة سحر سليم، أن الدراسة أثبتت أن المخ ما زال موجودا في جمجمة الملك أمنحتب الأول، مؤكدة على أنه "لم تتم إزالة المخ في عملية التحنيط على عكس معظم ملوك المملكة الحديثة مثل توت عنخ آمون ورمسيس الثاني وغيرهما، حيث تمت إزالة المخ ووضع مواد تحنيط وراتنجات بداخل الجمجمة".
وقالت إن صور الأشعة ثلاثية الأبعاد الدقيقة كشفت عن وجود 30 تميمة داخل المومياء وبين لفائفها، كذلك عن وجود حزام أسفل ظهر مومياء الملك مكون من 34 خرزة من الذهب.
والملك أمنحتب الأول هو ابن الملك أحمس قاهر الهكسوس، الذي تولى عرش مصر بعد والده وحكم البلاد لمدة 21 عاما (من 1525 إلى 1504 قبل الميلاد في الأسرة 18).
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