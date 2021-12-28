https://arabic.sputniknews.com/20211228/التعليم-اللبنانية-تنفي-خبرا-منسوبا-للوزير-عن-حضور-الأساتذة-1054698687.html

"التعليم اللبنانية" تنفي خبرا منسوبا للوزير عن حضور الأساتذة

"التعليم اللبنانية" تنفي خبرا منسوبا للوزير عن حضور الأساتذة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اللبنانية أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام من طلب الوزير عباس الحلبي حضور الأساتذة إلى عملهم بعد تقاضيهم رواتبهم... 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T11:52+0000

2021-12-28T11:52+0000

2021-12-28T11:52+0000

أخبار لبنان

الأزمة اللبنانية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1050085277_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_537612372aa9a4319fe608cd451f2694.jpg

وحسب بيان أصدره مكتب وزير التربية والتعليم والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي، ونشرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، فإن "ما نشر عن طلب الوزير فرض حضور الأساتذة إلى عملهم بعد قبض رواتبهم بالدولار خبر مفبرك لا أساس له من الصحة".وقال البيان: "نشر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خبرا منسوبا الى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، مفاده "أن الوزير طلب فرض حضور الأساتذة إلى عملهم بعد قبض رواتبهم بالدولار".وتابع أن "المكتب الإعلامي في وزارة التربية ينفي نفيا قاطعا أن يكون الوزير الحلبي قد أدلى بأي تصريح بهذا المعنى، وبالتالي فإن هذا الخبر مفبرك ولا أساس له من الصحة".

https://arabic.sputniknews.com/20191026/بيان-من-وزارة-التعليم-اللبنانية-تكشف-حقيقة-إعادة-فتح-المدارس-1043252277.html

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار لبنان, الأزمة اللبنانية