"التعليم اللبنانية" تنفي خبرا منسوبا للوزير عن حضور الأساتذة

وحسب بيان أصدره مكتب وزير التربية والتعليم والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي، ونشرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، فإن "ما نشر عن طلب الوزير فرض حضور الأساتذة إلى عملهم بعد قبض رواتبهم بالدولار خبر مفبرك لا أساس له من الصحة".وقال البيان: "نشر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خبرا منسوبا الى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، مفاده "أن الوزير طلب فرض حضور الأساتذة إلى عملهم بعد قبض رواتبهم بالدولار".وتابع أن "المكتب الإعلامي في وزارة التربية ينفي نفيا قاطعا أن يكون الوزير الحلبي قد أدلى بأي تصريح بهذا المعنى، وبالتالي فإن هذا الخبر مفبرك ولا أساس له من الصحة".
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي اللبنانية أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام من طلب الوزير عباس الحلبي حضور الأساتذة إلى عملهم بعد تقاضيهم رواتبهم بالدولار غير صحيح.
وحسب بيان أصدره مكتب وزير التربية والتعليم والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي، ونشرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، فإن "ما نشر عن طلب الوزير فرض حضور الأساتذة إلى عملهم بعد قبض رواتبهم بالدولار خبر مفبرك لا أساس له من الصحة".