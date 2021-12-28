https://arabic.sputniknews.com/20211228/الرئيس-الغيني-لمنتخب-بلاده-إما-أن-تعودوا-بكأس-أفريقيا-أو-تعيدوا-الأموال-التي-أنفقناها-عليكم-1054697513.html

الرئيس الغيني لمنتخب بلاده: إما أن تعودوا بكأس أفريقيا أو تعيدوا الأموال التي أنفقناها عليكم

الرئيس الغيني لمنتخب بلاده: إما أن تعودوا بكأس أفريقيا أو تعيدوا الأموال التي أنفقناها عليكم

خيًر الرئيس الغيني العقيد مامادو دومبويا، منتخب بلاده المشارك في بطولة الأمم الإفريقية بين العودة بالكأس أو إعادة الأموال التي تم إنفاقها عليهم في فترة... 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T11:35+0000

2021-12-28T11:35+0000

2021-12-28T11:35+0000

بطولة الأمم الأفريقية

الانقلاب العسكري في غينيا

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وحسب موقع أفريكا فوت يونايتد، أكد مامادو لمنتخب بلاده ضرورة العودة بكأس الأمم الإفريقية، متوعدا أنه وفي حالة عدم عودتهم سيكون عليهم أن يعيدوا الاموال التي تم إنفاقها عليهم، قائلا: "عودوا بكأس الامم الإفريقية أو أعيدوا الأموال التي تم استثمارها فيكم".تأكيدات الرئيس الغيني جاءت مساء أمس الإثنين، أثناء حفل أقيم في القصر الرئاسي في كوناكري، سلم خلاله مامادو علم البلاد إلى المنتخب الغيني، في إشارة دعم البلاد بكاملها للمنتخب الوطني في البطولة الإفريقية.حديث الرئيس الغيني جاء عقب أداء المنتخب الغيني الضعيف في تصفيات كأس العالم، مما ألقى على اللاعبين مسؤولية كبيرة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.يشار إلى أن المنتخب غادر البلاد مساء امس الإثنين متجهًا إلى كيغالي للاستعداد لحضور بطولة الأمم الإفريقية.وتقع غينيا في المجموعة الثانية، والتي تنافس فيها كل من ملاوي وزيمبابوي والسنغال مع غينيا.وكان الرئيس الغيني الحالي العقيد مامادو دومبويا قد استولى على الحكم، عقب انقلاب قام به في سبتمبر/ أيلول الماضي، على الرئيس ألفا كوندي.

https://arabic.sputniknews.com/20211001/دومبويا-قائد-الانقلاب-في-غينيا-يؤدي-اليمين-كرئيس-انتقالي-للبلاد-1050312565.html

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بطولة الأمم الأفريقية, الانقلاب العسكري في غينيا