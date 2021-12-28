https://arabic.sputniknews.com/20211228/السيسي-يتحدث-عن-حوادث-قذف-القطارات-في-مصر-بالحجارة-ويوضح-السبب-فيديو-1054712338.html

السيسي يتحدث عن حوادث قذف القطارات في مصر بالحجارة ويوضح السبب... فيديو

السيسي يتحدث عن حوادث قذف القطارات في مصر بالحجارة ويوضح السبب... فيديو

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن حالة مرفق السكك الحديدية في مصر، كاشفا سبب قيام بعض الأشخاص بقذف القطارات بالحجارة أثناء سيرها. 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T16:51+0000

2021-12-28T16:51+0000

2021-12-28T16:51+0000

أخبار مصر الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر

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جاء ذلك خلال تدشين السيسي، اليوم الثلاثاء، في محطة سكك حديد أسوان جنوبي مصر، الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.وأثناء مشاهدة الرئيس المصري للمحطة، قام بالتعليق على الشكل العام لها وخاصة النظافة بعد تجديد القطارات.وقال السيسي: "لا نقبل أن يكون هناك تراب في سقف المحطة ولا ورقة على الرصيف ولا لمبة محروقة، أو زيت موجود على الأرصفة، أو طوب مكسر، أو ستارة ممزقة أو زجاج مكسور".وأضاف: "عاوزين نشوف شغلنا وكل ما كان فيه عمال موجودة تعمل الشغل اللي عليها"، مشيرا إلى أن ذلك هو مسؤولية القائمين والعاملين بالمنظومة.وأوضح أنه وجه وزير النقل المهندس كامل الوزير، بعدم الاقتراب من سعر تذكرة قطار السكك الحديد، إلا بعد إزالة جميع العربات والجرارات القديمة من على السكة.بدوره، كشف الوزير أن خطة الوزارة كانت تشمل عدم وجود قطار قديم على السكة اعتبارا من 1 يناير لعام 2022، معلنا عدم وجود قطار قديم على أي خط في مصر اعتبارًا من الغد.وتأتي افتتاحات المشروعات القومية في مصر ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

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أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر