السيسي يتحدث عن حوادث قذف القطارات في مصر بالحجارة ويوضح السبب... فيديو

جاء ذلك خلال تدشين السيسي، اليوم الثلاثاء، في محطة سكك حديد أسوان جنوبي مصر، الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.وأثناء مشاهدة الرئيس المصري للمحطة، قام بالتعليق على الشكل العام لها وخاصة النظافة بعد تجديد القطارات.وقال السيسي: "لا نقبل أن يكون هناك تراب في سقف المحطة ولا ورقة على الرصيف ولا لمبة محروقة، أو زيت موجود على الأرصفة، أو طوب مكسر، أو ستارة ممزقة أو زجاج مكسور".وأضاف: "عاوزين نشوف شغلنا وكل ما كان فيه عمال موجودة تعمل الشغل اللي عليها"، مشيرا إلى أن ذلك هو مسؤولية القائمين والعاملين بالمنظومة.وأوضح أنه وجه وزير النقل المهندس كامل الوزير، بعدم الاقتراب من سعر تذكرة قطار السكك الحديد، إلا بعد إزالة جميع العربات والجرارات القديمة من على السكة.بدوره، كشف الوزير أن خطة الوزارة كانت تشمل عدم وجود قطار قديم على السكة اعتبارا من 1 يناير لعام 2022، معلنا عدم وجود قطار قديم على أي خط في مصر اعتبارًا من الغد.وتأتي افتتاحات المشروعات القومية في مصر ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.