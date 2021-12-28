https://arabic.sputniknews.com/20211228/أول-جلسة-مصارحة-بين-غادة-عادل-وطليقها-مجدي-الهواري-على-الهواء-فيديو-1054687098.html

أول جلسة مصارحة بين غادة عادل وطليقها مجدي الهواري على الهواء... فيديو

أول جلسة مصارحة بين غادة عادل وطليقها مجدي الهواري على الهواء... فيديو

بكت الفنانة المصرية غادة عادل، في أول مواجهة إعلامية مع طليقها المخرج مجدي الهواري. 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T07:19+0000

2021-12-28T07:19+0000

2021-12-28T07:19+0000

أخبار الفنانين في مصر

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استضافت حلقة برنامج "بصراحة مع"، المذاع عبر قناة MBC1، الفنانة غادة عادل، وزوجها السابق المخرج مجدي الهواري.وتحدثت غادة عادل عن مشاعرها أثناء فترة زواجهما، موضحة أن الطلاق أفادهما وأفاد أولادهما، وبقيت بينهما علاقة احترام متبادل.ووصف طليقها بـ"الأب"، مؤكدة أنها لا تستطيع التعامل مع الأولاد بسبب أن حالاتها النفسية سيئة.وأكدت غادة عادل، أنها غير راضية عن بعض الأفلام التي قدمتها مع مجدي الهواري، سائلة زوجها السابق عن رأيه في الأفلام التي تقدمها حاليا.ورفض الهواري مقولة إنه وضعها في إطار يشبهه خلال تلك الفترة، ووصفه بأنه كان الإطار الصحيح في ذلك الوقت، مؤكدا أن "الأفلام اللي تقوم بها غادة في الفترة الأخيرة تهزم بها نفسها وتاريخ قامت به معه".وقال الهواري، إن زواجهما كان في سن صغيرة، ولكن أن يظلا متزوجان لمدة 20 عامًا فهذا نجاح كبير.

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أخبار الفنانين في مصر