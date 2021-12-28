دبلوماسي أفغاني: طالبان تصدر جوازات سفر أفغانية لعناصر تنظيمي "القاعدة" و"داعش"

دوشنبه - سبوتنيك. وقال السفير الأفغاني لوكالة "سبوتنيك": "يجب أن يعرف العالم بأسره أن كل إرهابي تنظيمي "القاعدة" و"داعش" في أفغانستان يحصلون على جوازات سفر أفغانية من قبل طالبان".وكانت حركة "طالبان" قد سيطرت على أفغانستان بالكامل في أغسطس/ آب الماضي، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.
أعلن السفير الأفغاني في دوشنبه، محمد أغبر، اليوم الثلاثاء، أن حركة طالبان (الحركة الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) تصدر جوازات سفر لعناصر تنظيمي "القاعدة" و"داعش" (التنظيمان الإرهابيان المحظوران في روسيا).
دوشنبه - سبوتنيك. وقال السفير الأفغاني لوكالة "سبوتنيك": "يجب أن يعرف العالم بأسره أن كل إرهابي تنظيمي "القاعدة" و"داعش" في أفغانستان يحصلون على جوازات سفر أفغانية من قبل طالبان".
وأضاف: "هذه إشارة جادة للبشرية جمعاء بأنه يجري تقنين الإرهابيين".
وكانت حركة "طالبان" قد سيطرت على أفغانستان بالكامل في أغسطس/ آب الماضي، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.