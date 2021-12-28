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صحيفة عربية تكشف عن صيغة جديدة لنظام الحكم في لبنان
صحيفة عربية تكشف عن صيغة جديدة لنظام الحكم في لبنان
كشفت صحيفة عربية، صباح اليوم الثلاثاء، عن أجواء تسويات جديدة يحضّر لها في لبنان أبرزها متعلق باستبدال نظام الحكم المعروف باتفاق الطائف. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T05:04+0000
2021-12-28T05:15+0000
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لبنان
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ذكرت مصادر خاصة لصحيفة "الأنباء" الكويتيّة أن هناك "تعقيدات مستمرة تواجه الوضع اللبناني، وأغلبية المسؤولين يفتّشون عن مصالحهم السياسيّة ومستقبل المحور الّذي ينتمون إليه، أكثر ممّا يفتّشون عن حلول للأزمات الخانقة الّتي تواجه اللبنانيين، التي أضحت في درك غير مقبول ونتج عنها مآس معيشيّة لا تطاق".وأشارت الصحيفة إلى "أجواء تسويات جديدة يحضّر لها، منها استبدال اتفاق الطائف بنظام جديد يفرض حضورا سياسيّا أكبر لقوى الثنائي الشيعي في السّلطة التنفيذيّة".وأوضحت الصحيفة أن "حجة التغيير ستكون لمعالجة الاختلالات الموجودة حاليّا في النظام، التي تعطل عجلات الدولة، برغم أن تعطيل الدولة يستند إلى نهج متبع منذ 7 سنوات، وهو يحصل بقرار سياسي في الغالب، وأحيانًا لأسباب شخصيّة أو لقصور في القدرة على إدارة الدولة".
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العالم العربي, لبنان

صحيفة عربية تكشف عن صيغة جديدة لنظام الحكم في لبنان

05:04 GMT 28.12.2021 (تم التحديث: 05:15 GMT 28.12.2021)
© Sputnik . Abdul Kader Albayقطع طرقات في مختلف مناطق لبنان
قطع طرقات في مختلف مناطق لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
كشفت صحيفة عربية، صباح اليوم الثلاثاء، عن أجواء تسويات جديدة يحضّر لها في لبنان أبرزها متعلق باستبدال نظام الحكم المعروف باتفاق الطائف.
ذكرت مصادر خاصة لصحيفة "الأنباء" الكويتيّة أن هناك "تعقيدات مستمرة تواجه الوضع اللبناني، وأغلبية المسؤولين يفتّشون عن مصالحهم السياسيّة ومستقبل المحور الّذي ينتمون إليه، أكثر ممّا يفتّشون عن حلول للأزمات الخانقة الّتي تواجه اللبنانيين، التي أضحت في درك غير مقبول ونتج عنها مآس معيشيّة لا تطاق".
وأشارت الصحيفة إلى "أجواء تسويات جديدة يحضّر لها، منها استبدال اتفاق الطائف بنظام جديد يفرض حضورا سياسيّا أكبر لقوى الثنائي الشيعي في السّلطة التنفيذيّة".
وأوضحت الصحيفة أن "حجة التغيير ستكون لمعالجة الاختلالات الموجودة حاليّا في النظام، التي تعطل عجلات الدولة، برغم أن تعطيل الدولة يستند إلى نهج متبع منذ 7 سنوات، وهو يحصل بقرار سياسي في الغالب، وأحيانًا لأسباب شخصيّة أو لقصور في القدرة على إدارة الدولة".
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