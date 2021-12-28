https://arabic.sputniknews.com/20211228/طعام-شائع-يمكن-أن-يضاعف-خطر-الإصابة-بحصوات-المرارة-المؤلمة-1054695521.html

طعام شائع يمكن أن يضاعف خطر الإصابة بحصوات المرارة المؤلمة

طعام شائع يمكن أن يضاعف خطر الإصابة بحصوات المرارة المؤلمة

تحدث حصوات المرارة عندما تتجمع كتل من الكوليسترول تشبه الحصى في المرارة وتكون أعراضها- حال حدثت- مؤلمة للغاية. 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T10:52+0000

2021-12-28T10:52+0000

2021-12-28T10:52+0000

الصودا

صحة

السكر

المشروبات الغازية

أضرار السكر على الأوعية الدموية

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تصيب حصوات المرارة واحدة من كل 5 نساء فوق سن الستين، وتشمل عوامل الخطر الأكثر شيوعا لها، زيادة الوزن والتعرض المفرط لهرمون الإستروجين.لكن مع ذلك، يلعب النظام الغذائي الدور الأبرز والأكثر تأثيرا في خطر الإصابة بالحصوات المرارية، وفق "إكسبريس".وجدت بعض الدراسات أن تناول السكر المكرر بانتظام يمكن أن يضاعف من خطر الإصابة بحصوات المرارة المؤلمة.وذهب الباحثون إلى أن تناول أكثر من 40 غراما من السكر يوميا يمكن أن يضاعف من خطر الإصابة بحصوات المرارة المصحوبة بأعراض، كون السكر الأبيض ومثله الأطعمة النشوية يمكن أن يزيد من إفراز الأنسولين، الذي يخلص الدم من السكر، ما يقود إلى زيادة تركيز الكوليسترول في الصفراء، ذلك السائل الذي يساعد على الهضم.ووجدوا أن تلك الكتلة الصلبة (الحصوات) تنمو وتصبح أكثر حجما في كل مرة يغسل فيها السائل الصفراوي، من خلال إحداث تغييرات في عملية التمثيل الغذائي للبروتينات الدهنية، وبالتالي إدخال تعديلات على تكوين الصفراء.وكثيرا ما ألقت الدراسات بالضوء على مخاطر المشروبات السكرية على المرارة، ووجدت إحداها أن الأشخاص الذين يشربون مشروبين أو أكثر من مشروبات الصودا يوميا ضاعفوا من خطر الإصابة بسرطان المرارة، وزادوا من خطر الإصابة بسرطان القناة الصفراوية بنسبة 79%.وإلى جانب السكر، يزيد صفار البيض واللحوم الحمراء والكوليسترول الغذائي جميعها بشكل كبير من خطر الإصابة بحصوات المرارة عن طريق زيادة تشبع الكوليسترول الصفراوي.إذا كانت حصوة المرارة تسد إحدى القنوات الصفراوية، فيمكن أن تسبب ألما مفاجئا حادا في البطن، يُعرف باسم المغص الصفراوي، يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى خمس ساعات، على الرغم من أنه يستمر عادة لدقائق فقط.كما تشمل الأعراض الأخرى لحصوات المرارة: حمى شديدة ألم مستمر في البطن، اصفرار الجلد وبياض العينين، حكة في الجلد، إسهال، قشعريرة ونوبات ارتجاف، فقدان الشهية.حال حدوث مثل هذه المشاكل قد يوصى طبيبك بإجراء جراحة لإزالة الحصوات. ويمكن أن تساعد بعض الأدوية في إذابة حصوات المرارة، لكن هذا قد يستغرق شهورا أو سنوات، بحسب "مايو كلينك".

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الصودا, صحة, السكر, المشروبات الغازية, أضرار السكر على الأوعية الدموية