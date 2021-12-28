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https://arabic.sputniknews.com/20211228/فوضى-عارمة-وعراك-بالأيدي-داخل-مجلس-النواب-الأردني-بسبب-كلمة-فيديو-1054698100.html
فوضى عارمة وعراك بالأيدي داخل مجلس النواب الأردني بسبب كلمة... فيديو
فوضى عارمة وعراك بالأيدي داخل مجلس النواب الأردني بسبب كلمة... فيديو
تحولت جلسة مجلس النواب الأردني، المخصصة لنقاش تعديل الدستور، اليوم الثلاثاء، إلى فوضى ومشاحنات، الأمر الذي دفع رئيس البرلمان الأردني عبد الكريم الدغمي، بعد... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T11:43+0000
2021-12-28T11:43+0000
الأردن
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وحسب وسائل إعلام أردنية، "تطورت الأمور عندما شرع المجلس في مناقشة تعديل المادة السادسة من الدستور، والتي تضيف كلمة "الأردنيات" في عبارة "الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم".وعندما احتدم النقاش حول أولوية الحديث والمناقشة تطور الأمر إلى اشتباكات بالأيدي استدعت رفع الجلسة لمدة نصف ساعة، وبعد استئناف الجلسة حصل عراك جديد بالأيدي بين النواب عندما رفض أحد النواب قبول اعتذار من رئيس المجلس، مما أدى إلى رفع الجلسة إلى يوم غد الأربعاء.ووافقت اللجنة القانونية في البرلمان الأردني، الأحد الماضي، على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، وعرضه للنواب لنقاش بنوده أمس الإثنين.ومن أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع تعديل الدستور: دعوة الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح "مجلس الأمن القومي" بدلاً عن الوطني.
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الأردن

فوضى عارمة وعراك بالأيدي داخل مجلس النواب الأردني بسبب كلمة... فيديو

11:43 GMT 28.12.2021
© Photo / wikipediaمدينة الزرقاء الأردن
مدينة الزرقاء الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© Photo / wikipedia
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تحولت جلسة مجلس النواب الأردني، المخصصة لنقاش تعديل الدستور، اليوم الثلاثاء، إلى فوضى ومشاحنات، الأمر الذي دفع رئيس البرلمان الأردني عبد الكريم الدغمي، بعد الفوضى والتراشق بالألفاظ بين النواب، إلى رفع الجلسة.
وحسب وسائل إعلام أردنية، "تطورت الأمور عندما شرع المجلس في مناقشة تعديل المادة السادسة من الدستور، والتي تضيف كلمة "الأردنيات" في عبارة "الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم".
وعندما احتدم النقاش حول أولوية الحديث والمناقشة تطور الأمر إلى اشتباكات بالأيدي استدعت رفع الجلسة لمدة نصف ساعة، وبعد استئناف الجلسة حصل عراك جديد بالأيدي بين النواب عندما رفض أحد النواب قبول اعتذار من رئيس المجلس، مما أدى إلى رفع الجلسة إلى يوم غد الأربعاء.
ووافقت اللجنة القانونية في البرلمان الأردني، الأحد الماضي، على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، وعرضه للنواب لنقاش بنوده أمس الإثنين.
ومن أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع تعديل الدستور: دعوة الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح "مجلس الأمن القومي" بدلاً عن الوطني.
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