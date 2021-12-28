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https://arabic.sputniknews.com/20211228/لماذا-أوميكرون-معدي-بشكل-غير-عادي؟-علماء-يكشفون-السبب-1054688496.html
لماذا أوميكرون معدي بشكل غير عادي؟... علماء يكشفون السبب
لماذا أوميكرون معدي بشكل غير عادي؟... علماء يكشفون السبب
كشف علماء عن السبب الذي يجعل متحور "أوميكرون" معديا بشكل غير عادي مقارنة بالنسخة الأصلية من فيروس كورونا أو حتى متحور "دلتا" الأشد فتكا. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T08:08+0000
2021-12-28T08:16+0000
المملكة المتحدة
صحة
فيروس كورونا
أوميكرون
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تشير الأبحاث المبكرة إلى أن بروتين "سبايك" الخاص بمتحور أوميكرون" (Omicron's spike) يؤوي ما يصل إلى 36 طفرة - أكثر فاعلية في دخول الخلايا البشرية من بروتين سبايك دلتا، أو في الواقع الفيروس الأصلي، بحسب express.وتشير ورقة بحثية منشورة في medRxiv إلى أن "أوميكرون" يمكن أن يصيب الخلايا بسرعة وسهولة أكبر.يقول الباحث ويلفريدو جارسيا بيلتران "اللافت للنظر أن أوميكرون كان معديا أكثر بأربعة أضعاف من فيروس كورونا الأصلي وأكثر عدوى بمرتين من دلتا".وحذر بيلتران وهو زميل معهد راجون بمستشفى ماساتشوستس العام من أن أوميكرون "مُعدٍ أكثر من أي نوع آخر تم اختباره".كما وصف الدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في المعاهد الوطنية للصحة، أوميكرون بأنه "معدي للغاية".وأضاف فوسي المستشار الطبي للبيت الأبيض أن أوميكرون "تفوق حتى على أكثر الأنواع السابقة انتشارا، بما في ذلك دلتا".ويضيف أن ذلك ينطبق بشدة على المناطق التي توجد فيها نسبة أكبر من الأفراد غير المطعمين.وفيما يبدو أن أوميكرون يسبب أعراضا أقل اعتدالا من دلتا، إلا أن قابلية انتقاله العالية لا تزال مخيفة.تشير أحدث البيانات الصادرة عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إلى أن هناك 407 حالات إصابة بأوميكرون دخلت المستشفى و39 حالة وفاة.
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المملكة المتحدة, صحة, فيروس كورونا, أوميكرون

لماذا أوميكرون معدي بشكل غير عادي؟... علماء يكشفون السبب

08:08 GMT 28.12.2021 (تم التحديث: 08:16 GMT 28.12.2021)
© REUTERSالتطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، كوفيد-19
التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، كوفيد-19 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© REUTERS
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كشف علماء عن السبب الذي يجعل متحور "أوميكرون" معديا بشكل غير عادي مقارنة بالنسخة الأصلية من فيروس كورونا أو حتى متحور "دلتا" الأشد فتكا.
تشير الأبحاث المبكرة إلى أن بروتين "سبايك" الخاص بمتحور أوميكرون" (Omicron's spike) يؤوي ما يصل إلى 36 طفرة - أكثر فاعلية في دخول الخلايا البشرية من بروتين سبايك دلتا، أو في الواقع الفيروس الأصلي، بحسب express.
وتشير ورقة بحثية منشورة في medRxiv إلى أن "أوميكرون" يمكن أن يصيب الخلايا بسرعة وسهولة أكبر.
يقول الباحث ويلفريدو جارسيا بيلتران "اللافت للنظر أن أوميكرون كان معديا أكثر بأربعة أضعاف من فيروس كورونا الأصلي وأكثر عدوى بمرتين من دلتا".
وحذر بيلتران وهو زميل معهد راجون بمستشفى ماساتشوستس العام من أن أوميكرون "مُعدٍ أكثر من أي نوع آخر تم اختباره".
كما وصف الدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في المعاهد الوطنية للصحة، أوميكرون بأنه "معدي للغاية".
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وأضاف فوسي المستشار الطبي للبيت الأبيض أن أوميكرون "تفوق حتى على أكثر الأنواع السابقة انتشارا، بما في ذلك دلتا".
وبالنظر إلى "الانتشار السريع لهذا المتحور غير العادي"، يشعر الدكتور فوسي بالقلق من أن المستشفيات قد يتم دفعها إلى نقطة الانهيار.
ويضيف أن ذلك ينطبق بشدة على المناطق التي توجد فيها نسبة أكبر من الأفراد غير المطعمين.
وفيما يبدو أن أوميكرون يسبب أعراضا أقل اعتدالا من دلتا، إلا أن قابلية انتقاله العالية لا تزال مخيفة.
تشير أحدث البيانات الصادرة عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إلى أن هناك 407 حالات إصابة بأوميكرون دخلت المستشفى و39 حالة وفاة.
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي
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