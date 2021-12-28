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مدرس أمريكي يعود إلى بلاده بعد احتجازه في ليبيا لمدة 6 أسابيع
مدرس أمريكي يعود إلى بلاده بعد احتجازه في ليبيا لمدة 6 أسابيع
عاد مدرس أمريكي إلى بلاده، اليوم، بعد أن ظل متحجزا في ليبيا لأكثر من 6 أسابيع.‏ 28.12.2021, سبوتنيك عربي
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وكان فرناندو إسبينوزا، وهو مدرس سابق في البحرية الأمريكية، يبلغ من العمر 29 عاما، قد وصل إلى ليبيا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتم اعتقاله أثناء سفره إلى جزء آخر من البلاد بتهمة "انتهاك الإجراءات، والتواجد في مناطق توتر دون الحصول على إذن".ووصل فرناندو إسبينوزا إلى مدينة نيويورك الأمريكية، يوم أمس الاثنين، ورحبت به والدته والمسؤولون التنفيذيون من مركز ريتشاردسون، وهي منظمة غير ربحية ساعدت في عودته، وتملك سجلا حافلا في التفاوض على إطلاق سراح الرهائن والسجناء، وفقا شبكة "سي إن إن" الأمريكية.وقال نائب وزير الخارجية الليبي، مراد حميمة، في تصريحات لـ"سي إن إن" إنه تم الإفراج عن المدرس الأمريكي، فرناندو إسبينوزا، لاحقا، ولكن تم اعتقاله مرة أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن "انتهك قيود التأشيرة"، بالإضافة إلى فسخ عقده مع المدرسة، والمغادرة دون إبلاغ أي شخص عن المكان الذي يتجه إليه.وقالت الحكومة الليبية إن حميمة تدخل في الموقف "للحفاظ على العلاقات الليبية الأمريكية القوية".وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه لن يخوض في تفاصيل إطلاق سراح المدرس الأمريكي، مشيرا إلى اعتبارات الخصوصية.
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مدرس أمريكي يعود إلى بلاده بعد احتجازه في ليبيا لمدة 6 أسابيع

10:11 GMT 28.12.2021
© REUTERSالعاصمة الليبية طرابلس
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
العاصمة الليبية طرابلس
© REUTERS
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عاد مدرس أمريكي إلى بلاده، اليوم، بعد أن ظل متحجزا في ليبيا لأكثر من 6 أسابيع.‏
وكان فرناندو إسبينوزا، وهو مدرس سابق في البحرية الأمريكية، يبلغ من العمر 29 عاما، قد وصل إلى ليبيا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتم اعتقاله أثناء سفره إلى جزء آخر من البلاد بتهمة "انتهاك الإجراءات، والتواجد في مناطق توتر دون الحصول على إذن".
ووصل فرناندو إسبينوزا إلى مدينة نيويورك الأمريكية، يوم أمس الاثنين، ورحبت به والدته والمسؤولون التنفيذيون من مركز ريتشاردسون، وهي منظمة غير ربحية ساعدت في عودته، وتملك سجلا حافلا في التفاوض على إطلاق سراح الرهائن والسجناء، وفقا شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وقال إسبينوزا: "من الواضح أنني ارتكبت بعض الأخطاء، لكن العديد من الأطراف الأخرى ارتكبت العديد من الأخطاء أيضا، وكلها تتضاعف".
وقال نائب وزير الخارجية الليبي، مراد حميمة، في تصريحات لـ"سي إن إن" إنه تم الإفراج عن المدرس الأمريكي، فرناندو إسبينوزا، لاحقا، ولكن تم اعتقاله مرة أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن "انتهك قيود التأشيرة"، بالإضافة إلى فسخ عقده مع المدرسة، والمغادرة دون إبلاغ أي شخص عن المكان الذي يتجه إليه.
وقالت الحكومة الليبية إن حميمة تدخل في الموقف "للحفاظ على العلاقات الليبية الأمريكية القوية".
وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه لن يخوض في تفاصيل إطلاق سراح المدرس الأمريكي، مشيرا إلى اعتبارات الخصوصية.
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