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https://arabic.sputniknews.com/20211228/وفاة-فنان-سوري-بارز-ضمن-عائلة-مسلسل-باب-الحارة-1054684968.html
وفاة فنان سوري بارز ضمن عائلة مسلسل "باب الحارة"
وفاة فنان سوري بارز ضمن عائلة مسلسل "باب الحارة"
أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، فرع دمشق، اليوم الثلاثاء، أن الممثل محمد الشماط توفي في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 85 عاما. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T05:30+0000
2021-12-28T05:30+0000
2021-12-28T06:17+0000
سوريا
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وقام عدد من الفنانين السوريين بنعي الممثل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأبرزهم، تيم حسن، وتولاي هارون، وتماضر غانم، ونديم شراباتي، وسلاف فواخرجي.ولد الشماط عام 1936، وبدأ عمله الفني من المسرح، حيث كان من أوائل المنضمين للمسرح القومي، ثم انتقل إلى التلفزيون ومنه إلى السينما.وشارك في العديد من المسلسلات منها (حارة القصر) و(وادي المسك) و(طرابيش) و(مزاد علني) و(الخوالي) و(حارة خارج التغطية).ومن أبرز أدواره "أبو رياح" في مسلسل (صح النوم) مع دريد لحام ونهاد قلعي وإخراج خلدون المالح، و"أبو مرزوق" في مسلسل (باب الحارة) بأجزائه.
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سوريا
وفاة فنان سوري بارز ضمن عائلة مسلسل "باب الحارة" 05:30 GMT 28.12.2021 (تم التحديث: 06:17 GMT 28.12.2021)
أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، فرع دمشق، اليوم الثلاثاء، أن الممثل محمد الشماط توفي في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 85 عاما.
وقام عدد من الفنانين السوريين بنعي الممثل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأبرزهم، تيم حسن، وتولاي هارون، وتماضر غانم، ونديم شراباتي، وسلاف فواخرجي.
ولد الشماط عام 1936، وبدأ عمله الفني من المسرح، حيث كان من أوائل المنضمين للمسرح القومي، ثم انتقل إلى التلفزيون ومنه إلى السينما.
وشارك في العديد من المسلسلات منها (حارة القصر) و(وادي المسك) و(طرابيش) و(مزاد علني) و(الخوالي) و(حارة خارج التغطية).
ومن أبرز أدواره "أبو رياح" في مسلسل (صح النوم) مع دريد لحام ونهاد قلعي وإخراج خلدون المالح، و"أبو مرزوق" في مسلسل (باب الحارة) بأجزائه.