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https://arabic.sputniknews.com/20211228/5-مشروبات-مزيلة-للسموم-تعزز-عمل-الغدة-الدرقية-1054702257.html
5 مشروبات مزيلة للسموم تعزز عمل الغدة الدرقية
5 مشروبات مزيلة للسموم تعزز عمل الغدة الدرقية
يعاني الناس من مختلف الأعمار والأجناس من مشاكل الغدة الدرقية، التي أصبحت أكثر انتشارا في عالم اليوم. ويدور الحديث عن غدة على شكل فراشة موجودة في مقدمة العنق،... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T12:53+0000
2021-12-28T12:53+0000
الليمون
صحة
الخيار
الكركم
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يمكن أن تظهر هذه المشاكل على شكل فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية، وتميل هذه المشاكل إلى أن تصبح أكثر تعقيدا بمرور الوقت، لذا فإن علاجها أمرا في غاية الأهمية.من أجل تخفيف مشاكل الغدة الدرقية لديك وتعزيز وظائف الغدة، هناك 5 وصفات لمشروبات تساعد أيضا في التخلص من السموم يمكنك تجربتها بسهولة في منزلك، بحسب onlymyhealth.1.عصير الخياريحتوي الخيار على نحو 70% من ماء، نظرا لكونه من الخضروات المرطبة بشكل طبيعي، ويعد تناوله بشكل منتظم مفيد لخفض مستويات الكوليسترول، وتوفير مناعة أفضل، ويساعد في إزالة السموم من الجسم، ويحمي من السرطان.نظرا لأن استهلاك الخيار يساعد في تنظيف وإزالة السموم من الجسم، فمن المعروف أنه مفيد جدا في تحسين أداء الغدة الدرقية، إضافة إلى تغذية الكلى.ينصح بتقشير الخيار وتقطيعه إلى مكعبات ووضعه في الخلاط مع القليل من الماء، ثم تصفيته، واستهلاكه بشكل منتظم.2. خليط الخضر والفاكهةعصير غني بأنواع مختلفة من الخضار والفواكه بداية من الجزر والتفاح والزنجبيل والكزبرة والليمون والخس.كل هذه الخضروات الخضراء والفاكهة مليئة بالعناصر الغذائية مع خصائص إزالة السموم، وقد أثبت استهلاك العصير بشكل منتظم أنه مفيد جدا في تعزيز وظائف الغدة الدرقية.نظرًا لأن هذه الخضروات غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات مثل A وC، يمكن أيضا استخدامها لمنع التنكس البقعي المرتبط بالعمر.لتحضير هذا الخليط، اقطع نحو 4 جزرات، وتفاحة واحدة، وحفنة من الخس، ونصف بوصة من الزنجبيل و3 أغصان من الكزبرة، مع قليل من الماء، وضعهم في الخلاط ثم قم بتصفيته.استهلك هذا العصير كل يوم لتعزيز عمل الغدد الدرقية والاستمتاع بآثاره في إزالة السموم.3. عصير الكرفسمصدر كبير لمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية مثل فيتامين A وC وK، وحمض الفوليك والبوتاسيوم. هذا الخضار منخفض الصوديوم يحوي العديد من الفوائد الصحية مثل دعم الهضم وتقليل الالتهاب وتعزيز الأداء الوظيفي للغدة الدرقية.هذا العصير مفيد جدا لتطهير السموم من نظام الغدة الدرقية. تدعم هذه الخضار الورقية أيضا إنتاج هرمونات الغدة الدرقية.اشطف حفنة من الكرفس وأضفه إلى الخلاط. امزجه جيدا مع القليل من الماء حتى يتحول إلى عصير ناعم. صفي هذا المزيج المخلوط واستهلكه كل صباح.4. ماء الكركماكتسبت توابل "الجذر الذهبي" (الكركم) مؤخرا شعبية كبيرة بسبب فوائدها الصحية التي لا تعد ولا تحصى، والغنية بمواد مطهرة ومضادة للبكتيريا ومضادات الأكسدة وخصائص مضادة للفيروسات، ويقال أن استهلاك الكركم على أساس منتظم مفيد جدا للصحة.والكركم مفيد أيضا في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية إلى علاج آلام المفاصل وإزالة السموم من الكبد.ويعزز الكركم وظيفة الغدة الدرقية إلى جانب تقليل الالتهاب وتعزيز خصائص مضادات الأكسدة.خذ كوبا من الماء الفاتر وأضف إليه نصف ملعقة صغيرة من جذر الكركم المبشور حديثا واستهلك مشروب الكركم كل صباح من أجل تحسين صحتك العامة وتعزيز وظائف الغدة الدرقية.5. ماء الليمونكشفت دراسات سابقة أن الليمون مفيد في تعزيز أداء الغدة الدرقية، إضافة إلى أنه مصدر غني لفيتامين C، ومفيد في التخلص من السموم، وتقوية المناعة وموازنة مستويات الأس الهيدروجيني في الجسم، كما يساعد تناول مشروب الليمون هذا في تنقية البشرة وإنقاص الوزن.خذ كوبا من الماء وأضف إليه بعض قطع الليمون الطازجة. استهلك هذه المياه على مدار اليوم لجني الفوائد القصوى منها.
https://arabic.sputniknews.com/20201117/منها-ترطيب-البشرة-وإنقاص-الوزن-فوائد-صحية-بالجملة-لمشروب-الكرفس-1047225782.html
https://arabic.sputniknews.com/20211002/كيف-يعمل-الكركم-على-محاربة-الالتهاب-وتعزيز-المناعة؟-1050322025.html
https://arabic.sputniknews.com/20200811/ماذا-يحدث-للجسم-بعد-شرب-الماء-الدافئ-مع-الليمون-لمدة-شهرين-1046247778.html
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الليمون, صحة, الخيار, الكركم

5 مشروبات مزيلة للسموم تعزز عمل الغدة الدرقية

12:53 GMT 28.12.2021
© shutterstockعصير الليمون
عصير الليمون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© shutterstock
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يعاني الناس من مختلف الأعمار والأجناس من مشاكل الغدة الدرقية، التي أصبحت أكثر انتشارا في عالم اليوم. ويدور الحديث عن غدة على شكل فراشة موجودة في مقدمة العنق، تفرز هرمونات مسؤولة عن التحكم في أنشطة مختلفة بينها درجة حرارة الجسم وعمل الجهاز الهضمي، ونبضات القلب والوزن، وغيرها من الوظائف الحيوية.
يمكن أن تظهر هذه المشاكل على شكل فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية، وتميل هذه المشاكل إلى أن تصبح أكثر تعقيدا بمرور الوقت، لذا فإن علاجها أمرا في غاية الأهمية.
من أجل تخفيف مشاكل الغدة الدرقية لديك وتعزيز وظائف الغدة، هناك 5 وصفات لمشروبات تساعد أيضا في التخلص من السموم يمكنك تجربتها بسهولة في منزلك، بحسب onlymyhealth.
1.عصير الخيار
يحتوي الخيار على نحو 70% من ماء، نظرا لكونه من الخضروات المرطبة بشكل طبيعي، ويعد تناوله بشكل منتظم مفيد لخفض مستويات الكوليسترول، وتوفير مناعة أفضل، ويساعد في إزالة السموم من الجسم، ويحمي من السرطان.
نظرا لأن استهلاك الخيار يساعد في تنظيف وإزالة السموم من الجسم، فمن المعروف أنه مفيد جدا في تحسين أداء الغدة الدرقية، إضافة إلى تغذية الكلى.
ينصح بتقشير الخيار وتقطيعه إلى مكعبات ووضعه في الخلاط مع القليل من الماء، ثم تصفيته، واستهلاكه بشكل منتظم.
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2. خليط الخضر والفاكهة
عصير غني بأنواع مختلفة من الخضار والفواكه بداية من الجزر والتفاح والزنجبيل والكزبرة والليمون والخس.
كل هذه الخضروات الخضراء والفاكهة مليئة بالعناصر الغذائية مع خصائص إزالة السموم، وقد أثبت استهلاك العصير بشكل منتظم أنه مفيد جدا في تعزيز وظائف الغدة الدرقية.
نظرًا لأن هذه الخضروات غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات مثل A وC، يمكن أيضا استخدامها لمنع التنكس البقعي المرتبط بالعمر.
لتحضير هذا الخليط، اقطع نحو 4 جزرات، وتفاحة واحدة، وحفنة من الخس، ونصف بوصة من الزنجبيل و3 أغصان من الكزبرة، مع قليل من الماء، وضعهم في الخلاط ثم قم بتصفيته.
استهلك هذا العصير كل يوم لتعزيز عمل الغدد الدرقية والاستمتاع بآثاره في إزالة السموم.
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3. عصير الكرفس
مصدر كبير لمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية مثل فيتامين A وC وK، وحمض الفوليك والبوتاسيوم. هذا الخضار منخفض الصوديوم يحوي العديد من الفوائد الصحية مثل دعم الهضم وتقليل الالتهاب وتعزيز الأداء الوظيفي للغدة الدرقية.
هذا العصير مفيد جدا لتطهير السموم من نظام الغدة الدرقية. تدعم هذه الخضار الورقية أيضا إنتاج هرمونات الغدة الدرقية.
اشطف حفنة من الكرفس وأضفه إلى الخلاط. امزجه جيدا مع القليل من الماء حتى يتحول إلى عصير ناعم. صفي هذا المزيج المخلوط واستهلكه كل صباح.
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4. ماء الكركم
اكتسبت توابل "الجذر الذهبي" (الكركم) مؤخرا شعبية كبيرة بسبب فوائدها الصحية التي لا تعد ولا تحصى، والغنية بمواد مطهرة ومضادة للبكتيريا ومضادات الأكسدة وخصائص مضادة للفيروسات، ويقال أن استهلاك الكركم على أساس منتظم مفيد جدا للصحة.
والكركم مفيد أيضا في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية إلى علاج آلام المفاصل وإزالة السموم من الكبد.
ويعزز الكركم وظيفة الغدة الدرقية إلى جانب تقليل الالتهاب وتعزيز خصائص مضادات الأكسدة.
خذ كوبا من الماء الفاتر وأضف إليه نصف ملعقة صغيرة من جذر الكركم المبشور حديثا واستهلك مشروب الكركم كل صباح من أجل تحسين صحتك العامة وتعزيز وظائف الغدة الدرقية.
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5. ماء الليمون
كشفت دراسات سابقة أن الليمون مفيد في تعزيز أداء الغدة الدرقية، إضافة إلى أنه مصدر غني لفيتامين C، ومفيد في التخلص من السموم، وتقوية المناعة وموازنة مستويات الأس الهيدروجيني في الجسم، كما يساعد تناول مشروب الليمون هذا في تنقية البشرة وإنقاص الوزن.
خذ كوبا من الماء وأضف إليه بعض قطع الليمون الطازجة. استهلك هذه المياه على مدار اليوم لجني الفوائد القصوى منها.
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