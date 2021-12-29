تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الرئيس اللبناني يوقع مرسوما لإجراء الانتخابات البرلمانية في 15 مايو المقبل
https://arabic.sputniknews.com/20211229/أول-رد-من-رئيس-اللجنة-المؤقتة-السابقة-في-نادي-الزمالك-المصري-على-بيان-شيكابالا-المفاجئ-1054730911.html
أول رد من رئيس اللجنة المؤقتة السابقة في نادي الزمالك المصري على بيان شيكابالا المفاجئ
أول رد من رئيس اللجنة المؤقتة السابقة في نادي الزمالك المصري على بيان شيكابالا المفاجئ
رد رئيس اللجنة المؤقتة السابقة بنادي الزمالك المصري، حسين لبيب، على بيان لاعب الفريق الأول محمود شيكابالا، الذي أعلن فيه تغير بنود عقده الذي وقعه مع لجنة عماد... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T11:20+0000
2021-12-29T11:20+0000
أخبار الزمالك اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1d/1049976329_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_3c86aecd4ff1c6c268926f11e96d603d.jpg
وأكد حسين لبيب، خلال مداخلة تليفونية عبر "راديو أون سبورت"، رفضه الرد على بيان شيكابالا، مضيفا أنه يدرس حاليا البيان والرد عليه أمام الرأي العام كما أشيع الأمر سريعا.وتابع: "هناك حملة ممنهجة من بعض الأشخاص للتجريح في اللجنة السابقة لنادي الزمالك، وأرفض هذا الأمر، وسيكون هناك اجتماع مع اللجنة للرد على كل هذه الأمور".وأكد أن لجنته لم تفتعل أي أزمات داخل نادي الزمالك ورحلت في هدوء تام، مشيرا إلى أن الجميع كان شاهداً على نجاح اللجنة خلال الفترة التي قضتها في إدارة النادي.وكان محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، كشف أنه تم التلاعب بالعقود التي وقعها على بياض، مشيرا إلى أنه نادم على ثقته في مَن خان الأمانة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1d/1049976329_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_eb9cef80f2cf61d835be2b14ef8c88cf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الزمالك اليوم

أول رد من رئيس اللجنة المؤقتة السابقة في نادي الزمالك المصري على بيان شيكابالا المفاجئ

11:20 GMT 29.12.2021
© AFP 2021 / KARIM JAAFARلاعب الزمالك المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا"
لاعب الزمالك المصري محمود عبد الرازق شيكابالا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AFP 2021 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبر
رد رئيس اللجنة المؤقتة السابقة بنادي الزمالك المصري، حسين لبيب، على بيان لاعب الفريق الأول محمود شيكابالا، الذي أعلن فيه تغير بنود عقده الذي وقعه مع لجنة عماد عبد العزيز السابقة.
وأكد حسين لبيب، خلال مداخلة تليفونية عبر "راديو أون سبورت"، رفضه الرد على بيان شيكابالا، مضيفا أنه يدرس حاليا البيان والرد عليه أمام الرأي العام كما أشيع الأمر سريعا.
وتابع: "هناك حملة ممنهجة من بعض الأشخاص للتجريح في اللجنة السابقة لنادي الزمالك، وأرفض هذا الأمر، وسيكون هناك اجتماع مع اللجنة للرد على كل هذه الأمور".
وأكد أن لجنته لم تفتعل أي أزمات داخل نادي الزمالك ورحلت في هدوء تام، مشيرا إلى أن الجميع كان شاهداً على نجاح اللجنة خلال الفترة التي قضتها في إدارة النادي.
وكان محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، كشف أنه تم التلاعب بالعقود التي وقعها على بياض، مشيرا إلى أنه نادم على ثقته في مَن خان الأمانة.
10 معلومات عن شيكابالا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2019
10 معلومات عن شيكابالا
12 سبتمبر 2019, 12:39 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:57 GMTقائد بحرية الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن "مدرسة قاسم سليماني" و"إحياء المقاومة"
11:56 GMTالرئيس اللبناني يوقع مرسوما لإجراء الانتخابات البرلمانية في 15 مايو المقبل
11:54 GMTألمانيا: لا تغييرات في موعد التصديق على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"
11:48 GMTالصحة المصرية تكشف أسباب قصر القامة عند الأطفال
11:46 GMTقصف إسرائيلي على غزة ردا على إطلاق نار من القطاع استهدف إسرائيليا
11:43 GMTالقوات العراقية تقتل 3 إرهابيين وتحرر مختطفين اثنين... صور
11:33 GMTكلوب عن إهدار صلاح لركلة الجزاء: لاحظت ما فعله لاعب ليستر سيتي معه... فيديو
11:33 GMTتونس تعتمد "سبوتنيك لايت" الروسي لقاحا معززا
11:28 GMTاليابان تخطط لإرسال أول إنسان غير أمريكي إلى سطح القمر
11:21 GMTحركة "فتح": لقاء عباس وغانتس محاولة جدية لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية
11:20 GMTأول رد من رئيس اللجنة المؤقتة السابقة في نادي الزمالك المصري على بيان شيكابالا المفاجئ
11:14 GMTالخارجية الروسية: نشر الناتو منظومات أسلحة ضاربة في جورجيا هو "خط أحمر" لموسكو
11:06 GMTإصابات كورونا في الولايات المتحدة تبلغ مستوى قياسيا
11:01 GMTأول قرار من وزير الدفاع الإسرائيلي بعد لقائه الرئيس الفلسطيني
10:54 GMTمتحدث طالبان: وقف المساعدات لأفغانستان ليس كارثيا والدخل القومي يكفي ميزانيتنا
10:45 GMTقطر تعلن قائمة حمراء من 47 دولة من بينها الإمارات والسعودية
10:45 GMTالحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام ولي العهد والأخير يدعوهم للتعاون مع البرلمان
10:43 GMTإيران تؤكد حق سوريا في الرد على الهجمات الإسرائيلية على أراضيها وتدعو المجتمع الدولي للتدخل
10:40 GMTطالبان: لم نتلق شروطا من روسيا للاعتراف بحكومتنا في أفغانستان
10:38 GMTرئيس الوزراء الصومالي يبحث الوضع السياسي مع مسؤولة أمريكية كبيرة