https://arabic.sputniknews.com/20211229/أول-رد-من-رئيس-اللجنة-المؤقتة-السابقة-في-نادي-الزمالك-المصري-على-بيان-شيكابالا-المفاجئ-1054730911.html

أول رد من رئيس اللجنة المؤقتة السابقة في نادي الزمالك المصري على بيان شيكابالا المفاجئ

أول رد من رئيس اللجنة المؤقتة السابقة في نادي الزمالك المصري على بيان شيكابالا المفاجئ

رد رئيس اللجنة المؤقتة السابقة بنادي الزمالك المصري، حسين لبيب، على بيان لاعب الفريق الأول محمود شيكابالا، الذي أعلن فيه تغير بنود عقده الذي وقعه مع لجنة عماد... 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T11:20+0000

2021-12-29T11:20+0000

2021-12-29T11:20+0000

أخبار الزمالك اليوم

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وأكد حسين لبيب، خلال مداخلة تليفونية عبر "راديو أون سبورت"، رفضه الرد على بيان شيكابالا، مضيفا أنه يدرس حاليا البيان والرد عليه أمام الرأي العام كما أشيع الأمر سريعا.وتابع: "هناك حملة ممنهجة من بعض الأشخاص للتجريح في اللجنة السابقة لنادي الزمالك، وأرفض هذا الأمر، وسيكون هناك اجتماع مع اللجنة للرد على كل هذه الأمور".وأكد أن لجنته لم تفتعل أي أزمات داخل نادي الزمالك ورحلت في هدوء تام، مشيرا إلى أن الجميع كان شاهداً على نجاح اللجنة خلال الفترة التي قضتها في إدارة النادي.وكان محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، كشف أنه تم التلاعب بالعقود التي وقعها على بياض، مشيرا إلى أنه نادم على ثقته في مَن خان الأمانة.

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أخبار الزمالك اليوم