https://arabic.sputniknews.com/20211229/إيران-تؤكد-حق-سوريا-في-الرد-على-الهجمات-الإسرائيلية-على-أراضيها-وتدعو-المجتمع-الدولي-للتدخل-1054729766.html

إيران تؤكد حق سوريا في الرد على الهجمات الإسرائيلية على أراضيها وتدعو المجتمع الدولي للتدخل

إيران تؤكد حق سوريا في الرد على الهجمات الإسرائيلية على أراضيها وتدعو المجتمع الدولي للتدخل

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده بالهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مستودعات الأغذية والأدوية في ميناء اللاذقية السوري فجر أمس الثلاثاء،... 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T10:43+0000

2021-12-29T10:43+0000

2021-12-29T10:43+0000

إسرائيل

سوريا

إيران

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طهران- سبوتنيك. وقال خطيب زاده، في بيان، اليوم، الأربعاء، تعليقا على الهجوم الإسرائيلي على ميناء اللاذقية السوري "هذا العمل من قبل الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى كونه عدوانًا على دولة عضو في الأمم المتحدة وانتهاكًا واضحًا لسيادتها، هو في الوقت نفسه عملًا عدوانيًا ومثالًا واضحًا على سعي هذا الكيان لخلق الأزمات وأعمال الشغب في المنطقة".وأضاف "ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مستودعات الأغذية والأدوية في ميناء اللاذقية السوري (فجر أمس الثلاثاء) والتي تعرض الأمن والسلم الإقليميين للخطر".وصف مساء أمس، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، تصرفات إسرائيل ضد سوريا بـ"الإجرامية".وقال المقداد، في مقابلة مع قناتي "السورية" و"الإخبارية"، إن "إسرائيل تنتهك قرار الأمم المتحدة رقم 497 لعام 1981 الذي أعلن بطلان ضم إسرائيل للجولان"، مجددا التأكيد على تمسك سوريا الراسخ بحقها في استعادة كامل الجولان المحتل.ولفت إلى أن الهدف من الحرب الإرهابية التي شنت على سوريا والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها منعها من تحرير الجولان قائلا: إن "الجولان عائد إلى سوريا لا محالة ونحن على ثقة بأننا سنكون يوماً مع أهلنا في الجولان ونأمل أن يكون هذا اليوم قريباً".

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إسرائيل, سوريا, إيران