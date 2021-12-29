استطلاع: رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن يحصد تأييدا بنسبة 42%

وبحسب وكالة الأنباء المحلية "يونهاب"، فقد أشارت نتائج الاستطلاع التي أجرته وكالة "آر إن ريسيرش" على أكثر من 1000 شخص فوق سن 18 عاما، إلى أن نسبة تأييد أداء مون بلغت 42.1 % مقابل 52% من الأصوات التي عبرت عن رفضه.ووفقا للاستطلاع فإن نسبة الأشخاص الذين امتنعوا عن الإدلاء برأيهم بلغت 7.4%، في حين وصلت نسبة الرفض من قبل الفئة العمرية التي تجاوزت 60 إضافة إلى من هم في العشرينيات 58.4% على حد سواء.وبحسب الوكالة، تعد السياسة العقارية التي اتبعها الرئيس مون من أسوأ الإجراءات التي اتخذها والتي حصدت 41.8 % من الأصوات الرافضة، يليها تعيين وزير العدل الأسبق جو كوك 10.2%، وسياسة التخلص من الطاقة النووية 7.5%، إضافة إلى منح العفو الخاص عن الرئيسة السابقة المسجونة بارك كون-هيه 5.9 %، حيث بلغ هامش الخطأ 3 نقاط مئوية مع مستوى ثقة 95% في الاستطلاع.
حصد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، اليوم الأربعاء، نسبة تأييد تجاوزت الأصوات الرافضة لأدائه بفارق 9.9 نقطة مئوية.
وبحسب وكالة الأنباء المحلية "يونهاب"، فقد أشارت نتائج الاستطلاع التي أجرته وكالة "آر إن ريسيرش" على أكثر من 1000 شخص فوق سن 18 عاما، إلى أن نسبة تأييد أداء مون بلغت 42.1 % مقابل 52% من الأصوات التي عبرت عن رفضه.
ووفقا للاستطلاع فإن نسبة الأشخاص الذين امتنعوا عن الإدلاء برأيهم بلغت 7.4%، في حين وصلت نسبة الرفض من قبل الفئة العمرية التي تجاوزت 60 إضافة إلى من هم في العشرينيات 58.4% على حد سواء.
وبحسب الوكالة، تعد السياسة العقارية التي اتبعها الرئيس مون من أسوأ الإجراءات التي اتخذها والتي حصدت 41.8 % من الأصوات الرافضة، يليها تعيين وزير العدل الأسبق جو كوك 10.2%، وسياسة التخلص من الطاقة النووية 7.5%، إضافة إلى منح العفو الخاص عن الرئيسة السابقة المسجونة بارك كون-هيه 5.9 %، حيث بلغ هامش الخطأ 3 نقاط مئوية مع مستوى ثقة 95% في الاستطلاع.