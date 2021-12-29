الأردن يؤجل تخفيض الحجر المنزلي لمصابي "أوميكرون" في البلاد

ونقلت صحيفة "الغد" تصريحات حجاوي الذي قال إن "اللجنة لم تجد علامات ظاهرة على أن متحور "أوميكرون" أشد خطورة، مبينا أن العلامات تشير إلى أن "أوميكرون" يصيب الأصغر سنا".ووفق وزارة الصحة، وصل عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في الأردن إلى 328 حالة.وأشار وزير الصحة فراس الهواري في تصريح سابق، إلى أن "المصابين بالمتحور الجديد غالبيتهم مطعمون ومن خارج الأردن، وظهرت عليهم أعراض خفيفة، ولم يحتج أي أحد منهم لدخول المستشفيات".
أعلن عضو اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن، بسام حجاوي، اليوم الأربعاء عن تأجيل صدور قرار بتخفيض الحجر المنزلي لأقل من عشرة أيام لمصابي "أوميكرون"، وذلك بسبب أدلة علمية لم تثبت بعد بأن فترة حضانة المتحور الجديد أقل من متحور "دلتا".
ونقلت صحيفة "الغد" تصريحات حجاوي الذي قال إن "اللجنة لم تجد علامات ظاهرة على أن متحور "أوميكرون" أشد خطورة، مبينا أن العلامات تشير إلى أن "أوميكرون" يصيب الأصغر سنا".
ووفق وزارة الصحة، وصل عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في الأردن إلى 328 حالة.
وأشار وزير الصحة فراس الهواري في تصريح سابق، إلى أن "المصابين بالمتحور الجديد غالبيتهم مطعمون ومن خارج الأردن، وظهرت عليهم أعراض خفيفة، ولم يحتج أي أحد منهم لدخول المستشفيات".