الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام ولي العهد والأخير يدعوهم للتعاون مع البرلمان

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عقد اللقاء اليوم في بقصر "بيان"، وأدى الوزراء اليمين الدستورية، وهنأهم ولي العهد باختيارهم في الوزارة.وقال ولي العهد في كلمته إلى الوزراء عقب أداء اليمين الدستورية "أنقل إليكم تحيات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتهاني سموه وتهانينا لكم باختياركم للوزارة وتقاسم مسؤولياتها".وأضاف ولي العهد موجها حديثه للوزراء "أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة الإصلاح وتنفيذ البرامج الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في البلاد".وتابع ولي العهد: "إننا نتطلع بكل أمل وتفاؤل إلى أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين".وبارك أمس الثلاثاء أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح التشكيل الحكومي الجديد الذي رفعه إليه رئيس مجلس الوزراء، والذي يضم 15 وزيرا.وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمته أمام ولي العهد اليوم الأربعاء، "لقد تشرفت يوم أمس بلقاء سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد واستمعت باهتمام إلى توجيهات سموه التي تصب بتسخير كل الجهود لخدمة الوطن والمواطن والتعاون بين السلطتين".وأضاف: "واليوم استمعنا بكل اهتمام سيدي سمو ولي العهد أنا وأختي وإخواني أعضاء مجلس الوزراء للكلمات السامية التي تفضلتم بها وهي تلخص متطلبات المرحلة القادمة إن شاء الله.. نعم مسيرة الإصلاح التي أشار إليها سموك مسيرة تعديل الخلل الاقتصادي والبرامج التنموية من الأولويات التي أشار إليها سموك سوف تكون دائما في صلب عملنا لترجمتها إلى أرض الواقع".وأكد رئيس الحكومة الجديدة "نعاهد الله ثم نعاهدكم سيدي سمو ولي العهد أن نبذل أقصى جهد ممكن وأكبر طاقة لتنفيذ وترجمة كل هذه التوجيهات من سيدي صاحب السمو الأمير وسموكم".
استقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد صباح اليوم الأربعاء، الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لأداء اليمين الدستورية.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عقد اللقاء اليوم في بقصر "بيان"، وأدى الوزراء اليمين الدستورية، وهنأهم ولي العهد باختيارهم في الوزارة.
وقال ولي العهد في كلمته إلى الوزراء عقب أداء اليمين الدستورية "أنقل إليكم تحيات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتهاني سموه وتهانينا لكم باختياركم للوزارة وتقاسم مسؤولياتها".
وأضاف ولي العهد موجها حديثه للوزراء "أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة الإصلاح وتنفيذ البرامج الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في البلاد".
وتابع ولي العهد: "إننا نتطلع بكل أمل وتفاؤل إلى أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين".
مشددا على ضرورة "الالتزام والتمسك بالدستور الذي نعتز ونفخر به".
وبارك أمس الثلاثاء أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح التشكيل الحكومي الجديد الذي رفعه إليه رئيس مجلس الوزراء، والذي يضم 15 وزيرا.
وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمته أمام ولي العهد اليوم الأربعاء، "لقد تشرفت يوم أمس بلقاء سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد واستمعت باهتمام إلى توجيهات سموه التي تصب بتسخير كل الجهود لخدمة الوطن والمواطن والتعاون بين السلطتين".
وأضاف: "واليوم استمعنا بكل اهتمام سيدي سمو ولي العهد أنا وأختي وإخواني أعضاء مجلس الوزراء للكلمات السامية التي تفضلتم بها وهي تلخص متطلبات المرحلة القادمة إن شاء الله.. نعم مسيرة الإصلاح التي أشار إليها سموك مسيرة تعديل الخلل الاقتصادي والبرامج التنموية من الأولويات التي أشار إليها سموك سوف تكون دائما في صلب عملنا لترجمتها إلى أرض الواقع".
وأكد رئيس الحكومة الجديدة "نعاهد الله ثم نعاهدكم سيدي سمو ولي العهد أن نبذل أقصى جهد ممكن وأكبر طاقة لتنفيذ وترجمة كل هذه التوجيهات من سيدي صاحب السمو الأمير وسموكم".