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الصدر يؤكد على تشكيل حكومة أغلبية وطنية
الصدر يؤكد على تشكيل حكومة أغلبية وطنية
جدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، تأكيده على تشكيل حكومة أغلبية وطنية. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T13:18+0000
2021-12-29T13:18+0000
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وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية".وكان مقتدى الصدر، دعا أمس الثلاثاء، إلى الإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وذلك عقب تصديق المحكمة العليا العراقية على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد في وقت سابق اليوم مع وفد الإطار التنسيقي برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري في منزله بمنطقة الحنانة بمحافظة النجف الأشرف.وصادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الاثنين الماضي، على نتائج انتخابات مجلس النواب التي أعلنت عنها المفوضية العليا، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وعقب إعلان النتائج، أصدرت قوى الإطار التنسيقي ( يضم تحالف "الفتح" وقوى "الدولة الوطنية" بزعامة عمار الحكيم وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي)، وهي الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، بيانا أعلنت فيه رفضها نتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية "بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي".
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أخبار العراق اليوم, العراق

الصدر يؤكد على تشكيل حكومة أغلبية وطنية

13:18 GMT 29.12.2021
© AFP 2021 / HAIDAR HAMDANIعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
عيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AFP 2021 / HAIDAR HAMDANI
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جدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، تأكيده على تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية".
وكان مقتدى الصدر، دعا أمس الثلاثاء، إلى الإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وذلك عقب تصديق المحكمة العليا العراقية على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد في وقت سابق اليوم مع وفد الإطار التنسيقي برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري في منزله بمنطقة الحنانة بمحافظة النجف الأشرف.
وصادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الاثنين الماضي، على نتائج انتخابات مجلس النواب التي أعلنت عنها المفوضية العليا، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، بينما جاء تحالف "تقدم" في المرتبة الثانية بـ 37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ 33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.
وعقب إعلان النتائج، أصدرت قوى الإطار التنسيقي ( يضم تحالف "الفتح" وقوى "الدولة الوطنية" بزعامة عمار الحكيم وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي)، وهي الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، بيانا أعلنت فيه رفضها نتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية "بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي".
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