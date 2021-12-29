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اليابان تخطط لإرسال أول إنسان غير أمريكي إلى سطح القمر
اليابان تخطط لإرسال أول إنسان غير أمريكي إلى سطح القمر
أكد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، خلال اجتماع بلورة خطة استكشاف القمر أن "الفضاء ليس مجرد مجال يمنح الناس أملا ومقدرة على الحلم، لكنه يعد أيضا عاملا... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T11:28+0000
2021-12-29T11:28+0000
اليابان
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وذكرت وكالة "رويترز" أن خطة اليابان تهدف إلى وضع أول إنسان غير أمريكي على القمر، في إطار برنامج "أرتيمس"، وهي مبادرة تقودها الولايات المتحدة بهدف إعادة رواد فضاء إلى القمر.كما كشفت الخطة عن تطلعات اليابان لإطلاق مسبار يستكشف المريخ عام 2024، ولإيجاد سبل أيضاً لتوليد الطاقة الشمسية في الفضاء.ويأتي إعلان اليابان عن أهدافها لاستكشاف الفضاء، بعد أسبوع من عودة الملياردير الياباني، يوساكو مايزاوا، إلى الأرض، عقب قضائه 12 يوماً على متن محطة الفضاء الدولية، ليصبح أول سائح يزور الفضاء ويسافر إلى محطة الفضاء الدولية منذ أكثر من عقد من الزمن.
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اليابان

اليابان تخطط لإرسال أول إنسان غير أمريكي إلى سطح القمر

11:28 GMT 29.12.2021
© Photo / pixabay/WikiImagesصورة للأرض من القمر
صورة للأرض من القمر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© Photo / pixabay/WikiImages
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أكد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، خلال اجتماع بلورة خطة استكشاف القمر أن "الفضاء ليس مجرد مجال يمنح الناس أملا ومقدرة على الحلم، لكنه يعد أيضا عاملا رئيسيا لمجتمعنا الاقتصادي، لاسيما في ما يتعلق بأمننا الاقتصادي".
وذكرت وكالة "رويترز" أن خطة اليابان تهدف إلى وضع أول إنسان غير أمريكي على القمر، في إطار برنامج "أرتيمس"، وهي مبادرة تقودها الولايات المتحدة بهدف إعادة رواد فضاء إلى القمر.
كما كشفت الخطة عن تطلعات اليابان لإطلاق مسبار يستكشف المريخ عام 2024، ولإيجاد سبل أيضاً لتوليد الطاقة الشمسية في الفضاء.
ويأتي إعلان اليابان عن أهدافها لاستكشاف الفضاء، بعد أسبوع من عودة الملياردير الياباني، يوساكو مايزاوا، إلى الأرض، عقب قضائه 12 يوماً على متن محطة الفضاء الدولية، ليصبح أول سائح يزور الفضاء ويسافر إلى محطة الفضاء الدولية منذ أكثر من عقد من الزمن.
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