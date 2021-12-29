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https://arabic.sputniknews.com/20211229/برلماني-روسي-قرار-واشنطن-إبقاء-حاملة-الطائرات-في-البحر-المتوسط-يشكل-تهديدا-مباشراً-لروسيا-1054737930.html
برلماني روسي: قرار واشنطن إبقاء حاملة الطائرات في البحر المتوسط يشكل تهديدا مباشراً لروسيا
برلماني روسي: قرار واشنطن إبقاء حاملة الطائرات في البحر المتوسط يشكل تهديدا مباشراً لروسيا
صرح النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي (النواب) دميتري نوفيكوف، اليوم الأربعاء، بأن أي نشاط من هذا النوع ، مثل قرار الولايات المتحدة... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T14:19+0000
2021-12-29T14:19+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال نوفيكوف، لوكالة "سبوتنيك": "ذلك يشكل تهديداً لروسيا، حيث أن الناتو هو أكبر هيكل عسكري ويعلن رسمياً في وثائقه العقائدية بأن روسيا تعتبر أحد التهديدات الرئيسية. لذلك، فإن أي نشاط من هذا القبيل يشكل تهديداً مباشرا وفورياً لروسيا".وحسبما أكد متحدث باسم الجيش الأمريكي لوكالة "سبوتنيك"، فقد أوعز وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان"، بالبقاء في البحر الأبيض المتوسط، وتأجيل إعادة تموضعها في الشرق الأوسط في ظل استمرار التوترات بشأن أوكرانيا.وتشتبه الولايات المتحدة وحلفاؤها، بأن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا ويهددون بفرض عقوبات غير مسبوقة إذا تم تنفيذ النوايا المنسوبة إليها. وتنفي روسيا الاتهامات الغربية وتعرض بدء مفاوضات بشأن ضمانات أمنية إضافية في أوروبا.
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برلماني روسي: قرار واشنطن إبقاء حاملة الطائرات في البحر المتوسط يشكل تهديدا مباشراً لروسيا

14:19 GMT 29.12.2021
© AFP 2021 / LINH PHAMحاملة طائرات أمريكية من طراز نيميتز
حاملة طائرات أمريكية من طراز نيميتز - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AFP 2021 / LINH PHAM
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صرح النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي (النواب) دميتري نوفيكوف، اليوم الأربعاء، بأن أي نشاط من هذا النوع ، مثل قرار الولايات المتحدة بإبقاء حاملة طائراتها في البحر الأبيض المتوسط بسبب التوترات حول أوكرانيا، يمثل تهديداً مباشراً لروسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال نوفيكوف، لوكالة "سبوتنيك": "ذلك يشكل تهديداً لروسيا، حيث أن الناتو هو أكبر هيكل عسكري ويعلن رسمياً في وثائقه العقائدية بأن روسيا تعتبر أحد التهديدات الرئيسية. لذلك، فإن أي نشاط من هذا القبيل يشكل تهديداً مباشرا وفورياً لروسيا".

وحسبما أكد متحدث باسم الجيش الأمريكي لوكالة "سبوتنيك"، فقد أوعز وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان"، بالبقاء في البحر الأبيض المتوسط، وتأجيل إعادة تموضعها في الشرق الأوسط في ظل استمرار التوترات بشأن أوكرانيا.

وتشتبه الولايات المتحدة وحلفاؤها، بأن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا ويهددون بفرض عقوبات غير مسبوقة إذا تم تنفيذ النوايا المنسوبة إليها. وتنفي روسيا الاتهامات الغربية وتعرض بدء مفاوضات بشأن ضمانات أمنية إضافية في أوروبا.
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