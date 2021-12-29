https://arabic.sputniknews.com/20211229/حرس-الحدود-البولندي-سماع-إطلاق-نار-من-الجانب-البيلاروسي-للحدود-1054729289.html

حرس الحدود البولندي: سماع إطلاق نار من الجانب البيلاروسي للحدود

حرس الحدود البولندي: سماع إطلاق نار من الجانب البيلاروسي للحدود

أعلن حرس الحدود البولندي، حدوث إطلاق نار على الجانب البيلاروسي لمنطقة الحدود مع بولندا. 29.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-29T10:38+0000

2021-12-29T10:38+0000

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بولندا

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وارسو- سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم القائد العام لحرس الحدود آنا ميخالسكايا، للصحفيين: "كان هذا هو أول يوم منذ بداية أزمة الهجرة، حيث لم تكن هناك محاولات عنيفة لعبور الحدود. وفي الوقت نفسه، كان هناك عدد من الحوادث المقلقة" .وأضافت "على الجانب البيلاروسي من الحدود، ظهرت سيارة لمسؤولي الأمن المحليين، وأطلق الأشخاص الذين كانوا على متنها رصاصتين في الهواء".ومنذ بداية العام الحالي، سجل حرس الحدود البولندي حوالي 40 ألف محاولة لعبور الحدود بشكل غير قانوني من بيلاروس. وهذا أكثر بعشر مرات من العام الماضي. في تشرين الثاني/ نوفمبر، تم تحديد حوالي 8.9 ألف محاولة من هذا القبيل، في تشرين الأول/أكتوبر - 17.4 ألف، في أيلول/سبتمبر - 7.7 ألف، وفي آب/أغسطس 3.5 ألف.وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروس وبولندا، توترات على خلفية تواجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.وقامت السلطات البولندية بنشر آلاف الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع عبور هؤلاء؛ ووجهت اتهامات لمينسك بخلق "أزمة الهجرة" على الحدود المشتركة، وهو ما تنفيه الأخيرة.

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بولندا