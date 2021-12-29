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حكم قضائي هو الأول من نوعه في تاريخ الكويت
حكم قضائي هو الأول من نوعه في تاريخ الكويت
أصدر القضاء الكويتي، اليوم الأربعاء، حكما هو الأول من نوعه في تاريخ الدولة الخليجية. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T07:19+0000
2021-12-29T07:19+0000
أخبار الكويت اليوم
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وقالت صحيفة القبس الكويتية، إن "محكمة الجنايات الكويتية، قضت بعزل 6 قضاة وبسجنهم ما بين 5 إلى 15 عاما " في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي، بتهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال"، واصفة إياه بالحكم الأول من نوعه في تاريخ الكويت.كما قضت المحكة الكويتية في القضية ذاتها بالسجن "لسنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال".وكانت النيابة العامة الكويتية قالت إنها اكتشفت، خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي، "وجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيين إلى التأديب، فيما أحالت 8 قضاة إلى الجنايات، كما أحالت 3 محامين وصالحي و 15 آخرين للمحاكمة".وأشارت الصحيفة إلى أن قاعة محكمة الجنايات في قصر العدل، شهدت ازدحاماً كبيراً من الجمهور للاستماع إلى الحكم الذي نطق به القاضي من على المنصة، وتم السماح لجميع الحضور بالدخول القاعة من محامين وإعلاميين وآخرين حضروا لمعرفة الحكم.
https://arabic.sputniknews.com/20210430/النيابة-العامة-الكويتية-تحيل-8-قضاة-إلى-محكمة-الجنايات-1048850626.html
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أخبار الكويت اليوم

حكم قضائي هو الأول من نوعه في تاريخ الكويت

07:19 GMT 29.12.2021
© AP Photo / GUSTAVO FERRARIالشرطة في الكويت - القوات الخاصة الكويتية
الشرطة في الكويت - القوات الخاصة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / GUSTAVO FERRARI
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أصدر القضاء الكويتي، اليوم الأربعاء، حكما هو الأول من نوعه في تاريخ الدولة الخليجية.
وقالت صحيفة القبس الكويتية، إن "محكمة الجنايات الكويتية، قضت بعزل 6 قضاة وبسجنهم ما بين 5 إلى 15 عاما " في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي، بتهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال"، واصفة إياه بالحكم الأول من نوعه في تاريخ الكويت.
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2021
النيابة العامة الكويتية تحيل 8 قضاة إلى محكمة الجنايات
30 أبريل, 08:23 GMT
كما قضت المحكة الكويتية في القضية ذاتها بالسجن "لسنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال".
وكانت النيابة العامة الكويتية قالت إنها اكتشفت، خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي، "وجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيين إلى التأديب، فيما أحالت 8 قضاة إلى الجنايات، كما أحالت 3 محامين وصالحي و 15 آخرين للمحاكمة".
وأشارت الصحيفة إلى أن قاعة محكمة الجنايات في قصر العدل، شهدت ازدحاماً كبيراً من الجمهور للاستماع إلى الحكم الذي نطق به القاضي من على المنصة، وتم السماح لجميع الحضور بالدخول القاعة من محامين وإعلاميين وآخرين حضروا لمعرفة الحكم.
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