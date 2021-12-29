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https://arabic.sputniknews.com/20211229/دولة-آسيوية-تلغي-رسميا-عقوبة-الإعدام-1054739190.html
دولة آسيوية تلغي رسميا عقوبة الإعدام
دولة آسيوية تلغي رسميا عقوبة الإعدام
وقع الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، اليوم الأربعاء، على تعديلات في التشريع الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام تماما، حسب ما أكده المكتب الصحفي للرئاسة. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T14:24+0000
2021-12-29T14:24+0000
كازاخستان
الإعدام
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موسكو - سبوتنيك. ووقع توكاييف في الثاني من كانون الثاني/ يناير من العام الجاري قانونا بشأن التصديق على "البروتوكول الاختياري الثاني" الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.وصادقت كازاخستان على البروتوكول فيما تم استثناء من القانون "الذين تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم خطيرة ذات طبيعة عسكرية في حالات الحرب في البلاد".وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، أعرب توكاييف عن رأي مفاده أن على الجمهورية أن تلغي عقوبة الإعدام بدون أي تحفظات بشأن إمكانية استخدامها لارتكاب جرائم حرب.وتم تعليق عمليات الإعدام في كازاخستان منذ العام 2003. ومع ذلك، استمرت المحاكم في إصدار أحكام بالإعدام على المتهمين لارتكابهم جرائم استثنائية بما في ذلك الأشخاص الذين حكم عليهم بتهم لها صلة بالإرهاب.
https://arabic.sputniknews.com/20210102/كازاخستان-تلغي-عقوبة-الإعدام--1047687801.html
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كازاخستان, الإعدام

دولة آسيوية تلغي رسميا عقوبة الإعدام

14:24 GMT 29.12.2021
© AP Photo / Denis Farrellمشنقة
مشنقة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Denis Farrell
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وقع الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، اليوم الأربعاء، على تعديلات في التشريع الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام تماما، حسب ما أكده المكتب الصحفي للرئاسة.
موسكو - سبوتنيك. ووقع توكاييف في الثاني من كانون الثاني/ يناير من العام الجاري قانونا بشأن التصديق على "البروتوكول الاختياري الثاني" الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وصادقت كازاخستان على البروتوكول فيما تم استثناء من القانون "الذين تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم خطيرة ذات طبيعة عسكرية في حالات الحرب في البلاد".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، أعرب توكاييف عن رأي مفاده أن على الجمهورية أن تلغي عقوبة الإعدام بدون أي تحفظات بشأن إمكانية استخدامها لارتكاب جرائم حرب.

وتم تعليق عمليات الإعدام في كازاخستان منذ العام 2003. ومع ذلك، استمرت المحاكم في إصدار أحكام بالإعدام على المتهمين لارتكابهم جرائم استثنائية بما في ذلك الأشخاص الذين حكم عليهم بتهم لها صلة بالإرهاب.
حبل إعدام - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2021
كازاخستان تلغي عقوبة الإعدام
2 يناير, 09:42 GMT
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