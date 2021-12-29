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https://arabic.sputniknews.com/20211229/زلزال-مركزه-اليونان-يشعر-به-سكان-مدن-مصرية-واختلافات-حول-قوته-1054722542.html
زلزال مركزه اليونان يشعر به سكان مدن مصرية... واختلافات حول قوته
زلزال مركزه اليونان يشعر به سكان مدن مصرية... واختلافات حول قوته
سجل المعهد الجيوديناميكي اليوناني، صباح اليوم الأربعاء، وقوع هزة أرضية قوية مركزها جزيرة كريت في اليونان. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T06:43+0000
2021-12-29T06:43+0000
زلزال
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واختلفت قراءات المراكز المتخصصة في رصد الزلازل حول درجة قوة الزلزال وعمقه، في وقت لم ترد بعد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي سجل في وقت سابق أن الزلزال بقوة 6.1 درجة، بحسب رويترز، بينما أفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر بأن الزلزال كانت قوته 5.9 درجة وشعر به سكان بعض المدن المصرية ومن بينها القاهرة.وذكر أكيس تسلينتيس مدير المعهد الجيوديناميكي أن السلطات عدلت قراءة قوة الزلزال إلى من 5.7 من 5.6 درجة سابقا.وفي حين قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال كان على عمق 80 كيلومترا، ذكر المعهد الجيوديناميكي اليوناني أنه كان على عمق 42.7 كيلومتر.
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زلزال, أخبار مصر الآن

زلزال مركزه اليونان يشعر به سكان مدن مصرية... واختلافات حول قوته

06:43 GMT 29.12.2021
© AP Photoمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AP Photo
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سجل المعهد الجيوديناميكي اليوناني، صباح اليوم الأربعاء، وقوع هزة أرضية قوية مركزها جزيرة كريت في اليونان.
واختلفت قراءات المراكز المتخصصة في رصد الزلازل حول درجة قوة الزلزال وعمقه، في وقت لم ترد بعد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.
مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي سجل في وقت سابق أن الزلزال بقوة 6.1 درجة، بحسب رويترز، بينما أفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر بأن الزلزال كانت قوته 5.9 درجة وشعر به سكان بعض المدن المصرية ومن بينها القاهرة.
وذكر أكيس تسلينتيس مدير المعهد الجيوديناميكي أن السلطات عدلت قراءة قوة الزلزال إلى من 5.7 من 5.6 درجة سابقا.
وفي حين قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال كان على عمق 80 كيلومترا، ذكر المعهد الجيوديناميكي اليوناني أنه كان على عمق 42.7 كيلومتر.
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