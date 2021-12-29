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https://arabic.sputniknews.com/20211229/شرطة-هونغ-كونغ-إجراءاتنا-ضد-صحيفة-ستاند-نيوز-لن-يضر-بحرية-الإعلام-1054726105.html
شرطة هونغ كونغ: إجراءاتنا ضد صحيفة "ستاند نيوز" لن تضر بحرية الإعلام
شرطة هونغ كونغ: إجراءاتنا ضد صحيفة "ستاند نيوز" لن تضر بحرية الإعلام
قالت شرطة هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، إن الإجراءات التي اتخذت ضد صحيفة "ستاند نيوز" لن تضر بحرية الإعلام وحقوق الأفراد. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T09:22+0000
2021-12-29T09:22+0000
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ونقلت "رويترز"، عن وزير الأمن في هونغ كونغ جون لي، قوله إن الصحافة لا يمكن أن تستخدم كأداة ضد الأمن القومي.وأضاف أنه لا يستبعد المزيد من الاعتقالات لأن التحقيق مع الصحيفة لا يزال مستمراً.وأوضح أن الشرطة عثرت على أجهزة كمبيوتر وهواتف ومواد صحفية بقيمة 500 ألف دولار هونغ كونغ نقدًا في مقر الصحيفة.وأشار إلى تجميد أصولًا للصحيفة بقيمة 61 مليون دولار هونغ كونغ. (1 دولار هونغ كونغ= 0.13 دولار أمريكي).وأكد توقيف 7 موظفين على صلة بالمقالات التي نشرتها الصحيفة والتي تحرض على الكراهية ضد السلطات.وفي وقت سابق، أعلنت صحيفة "ستاند نيوز" المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ اليوم الأربعاء، أنها ستغلق بعد أن داهمت الشرطة مكتبها في وقت سابق وألقت القبض على موظفين بارزين بتهمة نشر أخبار تحريضية. وقالت الصحيفة على حسابها بفيسبوك إنه "بسبب الوضع الحالي، توقف ستاند نيوز عملها الآن"، لافتة إلى استقال رئيس التحرير بالإنابة باتريك لام وفصل جميع الموظفين.
https://arabic.sputniknews.com/20211016/الصين-حكم-قضائي-بسجن-7-من-نشطاء-هونغ-كونغ-1050446630.html
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الصين, أخبار العالم الآن, أحداث هونغ كونغ
شرطة هونغ كونغ: إجراءاتنا ضد صحيفة "ستاند نيوز" لن تضر بحرية الإعلام 09:22 GMT 29.12.2021 (تم التحديث: 10:16 GMT 29.12.2021)
قالت شرطة هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، إن الإجراءات التي اتخذت ضد صحيفة "ستاند نيوز" لن تضر بحرية الإعلام وحقوق الأفراد.
ونقلت "رويترز"، عن وزير الأمن في هونغ كونغ جون لي، قوله إن الصحافة لا يمكن أن تستخدم كأداة ضد الأمن القومي.
وأضاف أنه لا يستبعد المزيد من الاعتقالات لأن التحقيق مع الصحيفة لا يزال مستمراً.
وأوضح أن الشرطة عثرت على أجهزة كمبيوتر وهواتف ومواد صحفية بقيمة 500 ألف دولار هونغ كونغ نقدًا في مقر الصحيفة.
وأشار إلى تجميد أصولًا للصحيفة بقيمة 61 مليون دولار هونغ كونغ. (1 دولار هونغ كونغ= 0.13 دولار أمريكي).
وأكد توقيف 7 موظفين على صلة بالمقالات التي نشرتها الصحيفة والتي تحرض على الكراهية ضد السلطات.
وفي وقت سابق، أعلنت صحيفة "ستاند نيوز" المؤيدة للديمقراطية في
هونغ كونغ
اليوم الأربعاء، أنها ستغلق بعد أن داهمت الشرطة مكتبها في وقت سابق وألقت القبض على موظفين بارزين بتهمة نشر أخبار تحريضية.
وقالت الصحيفة على حسابها بفيسبوك إنه "بسبب الوضع الحالي، توقف ستاند نيوز عملها الآن"، لافتة إلى استقال رئيس التحرير بالإنابة باتريك لام وفصل جميع الموظفين.