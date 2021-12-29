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https://arabic.sputniknews.com/20211229/صاروخ-إس-500-الروسي-يدمر-هدفا-تفوق-سرعته-سرعة-الصوت-فوق-القطب-الشمالي-1054735434.html
صاروخ "إس-500" الروسي يدمر هدفا تفوق سرعته سرعة الصوت فوق القطب الشمالي
صاروخ "إس-500" الروسي يدمر هدفا تفوق سرعته سرعة الصوت فوق القطب الشمالي
أعلن مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، إجراء تجارب على منظومة الصواريخ الروسية "إس-500" بمنطقة القطب الشمالي، حيث أصابت هدفا تفوق سرعته سرعة الصوت. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T13:10+0000
2021-12-29T13:10+0000
روسيا
الجيش الروسي
إس-500
صواريخ
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم إجراء تجربة على منظومة الصواريخ "إس-500" في منطقة القطب الشمالي".وأضاف "تم إطلاق صاروخ بعيد المدى على هدف فرط صوتي وإصابه بنجاح".وأشار المصدر إلى أنه ليس من المقرر اختبار منظومة "إس-550" في المستقبل القريب، نظرا لأنه حتى الآن لم يتم بناء النماذج الأولية ولكن يجري العمل على تطويره.وتعتبر منظومة الدفاع الجوي الروسي إس-500 من الأسلحة الأكثر تطورا في هذا المجال.اعتراض كل شيء طائرفمثلا، يمكنها أن تتصدى لصواريخ بالستية في الفضاء القريب تبعد عن الأرض بـ600 كيلومتر حتى لو طارت بسرعة تفوق كثيرا سرعة الصوت. ولكي تتمكن منظومة "إس-500" من التعامل مع أهداف خارج غلاف الأرض الجوي تم تزويدها برادار "60 كا 6" القادر على اكتشاف أهداف تبعد عن الأرض بـ2000 كيلومتر. ولا يكتفي رادار "60كا6" بالبحث عن الأهداف اللازم اعتراضها، بل يكشف للصواريخ الاعتراضية مسار الصواريخ المزمع صدها.وتستطيع منظومة "إس-500" صد طائرات شبحية أيضا مثل مقاتلتي "إف-22" و"إف-35" الأمريكيتين.وعموما فإن منظومة "إس-500" تقدر على صد جميع وسائل الهجوم الجوي والفضائي أيا كانت سرعتها وارتفاعها.في كل مكان وفي أي وقتوفي حين تحتاج منظومات أخرى إلى 9 أو 10 ثوان حتى تبدأ التعامل مع الهدف، تُكمل "إس-500" استعداداتها في غضون 3 أو 4 ثوان.ولا داعي لنشر منظومات "إس-500" في جميع أنحاء البلاد، فهي تستطيع السير على عجلاتها إلى أي مكان. كما يمكن نقلها عند الضرورة إلى أي مكان بالقطار أو الطائرة كما أشارت إلى ذلك صحيفة الجيش الروسي الأسبوعية "زفيزدا".
https://arabic.sputniknews.com/20211014/صحيفة-نظام-إس-500-سيجعل-روسيا-لا-تقهر-1050427453.html
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روسيا, الجيش الروسي, إس-500, صواريخ

صاروخ "إس-500" الروسي يدمر هدفا تفوق سرعته سرعة الصوت فوق القطب الشمالي

13:10 GMT 29.12.2021
© Ministry of Defense of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوراختبار أسلحة جديدة في القطب الشمالي
اختبار أسلحة جديدة في القطب الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© Ministry of Defense of the Russian Federation
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أعلن مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، إجراء تجارب على منظومة الصواريخ الروسية "إس-500" بمنطقة القطب الشمالي، حيث أصابت هدفا تفوق سرعته سرعة الصوت.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم إجراء تجربة على منظومة الصواريخ "إس-500" في منطقة القطب الشمالي".
وأضاف "تم إطلاق صاروخ بعيد المدى على هدف فرط صوتي وإصابه بنجاح".

وأشار المصدر إلى أنه ليس من المقرر اختبار منظومة "إس-550" في المستقبل القريب، نظرا لأنه حتى الآن لم يتم بناء النماذج الأولية ولكن يجري العمل على تطويره.
وتعتبر منظومة الدفاع الجوي الروسي إس-500 من الأسلحة الأكثر تطورا في هذا المجال.
إس-500 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2021
صحيفة: نظام "إس-500" سيجعل روسيا لا تقهر
14 أكتوبر, 05:52 GMT
اعتراض كل شيء طائر
فمثلا، يمكنها أن تتصدى لصواريخ بالستية في الفضاء القريب تبعد عن الأرض بـ600 كيلومتر حتى لو طارت بسرعة تفوق كثيرا سرعة الصوت.
ولكي تتمكن منظومة "إس-500" من التعامل مع أهداف خارج غلاف الأرض الجوي تم تزويدها برادار "60 كا 6" القادر على اكتشاف أهداف تبعد عن الأرض بـ2000 كيلومتر. ولا يكتفي رادار "60كا6" بالبحث عن الأهداف اللازم اعتراضها، بل يكشف للصواريخ الاعتراضية مسار الصواريخ المزمع صدها.
وتستطيع منظومة "إس-500" صد طائرات شبحية أيضا مثل مقاتلتي "إف-22" و"إف-35" الأمريكيتين.
وعموما فإن منظومة "إس-500" تقدر على صد جميع وسائل الهجوم الجوي والفضائي أيا كانت سرعتها وارتفاعها.
في كل مكان وفي أي وقت
وفي حين تحتاج منظومات أخرى إلى 9 أو 10 ثوان حتى تبدأ التعامل مع الهدف، تُكمل "إس-500" استعداداتها في غضون 3 أو 4 ثوان.
ولا داعي لنشر منظومات "إس-500" في جميع أنحاء البلاد، فهي تستطيع السير على عجلاتها إلى أي مكان. كما يمكن نقلها عند الضرورة إلى أي مكان بالقطار أو الطائرة كما أشارت إلى ذلك صحيفة الجيش الروسي الأسبوعية "زفيزدا".
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