فرنسا تواجه "تسونامي" كورونا... 208 آلاف إصابة في يوم واحد

ونقلت "رويترز" بيانات أوردها موقع "كوفيد تراكر.إف.آر" الذي يتتبع الإصابات في البلاد، أفادت بأن فرنسا كسرت الأرقام القياسية المسجلة لعدد حالات كوفيد-19 بشكل متكرر خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سجلت أمس الثلاثاء 180 ألف إصابة وهو عدد الإصابات الأعلى في أوروبا.وأضاف فيران إنه يتم تسجيل إصابة شخصين بكوفيد-19 كل ثانية في فرنسا، محذرا من أن الوضع مقلق في المستشفيات بسبب المتحور دلتا، مشيرا إلى أن المتحور أوميكرون ليس له تأثير بعد. وأردف أن الإنفلونزا ستزيد الأمور تعقيدا بالنسبة للمستشفيات.وبلغت إصابات كوفيد-19 على مستوى العالم مستويات قياسية خلال الأيام السبعة الماضية مع انتشار المتحور أوميكرون بشكل سريع الأمر الذي يبقي كثيرا من العمال في بيوتهم ويزيد الإقبال على مراكز الفحص.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، اليوم الأربعاء، إن بلاده تشهد ما وصفه بـ "تسونامي" إصابات بكوفيد-19، حيث سجلت 208 آلاف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو رقم يومي قياسي على الصعيدين الفرنسي والأوروبي.
ونقلت "رويترز" بيانات أوردها موقع "كوفيد تراكر.إف.آر" الذي يتتبع الإصابات في البلاد، أفادت بأن فرنسا كسرت الأرقام القياسية المسجلة لعدد حالات كوفيد-19 بشكل متكرر خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سجلت أمس الثلاثاء 180 ألف إصابة وهو عدد الإصابات الأعلى في أوروبا.
وأضاف فيران إنه يتم تسجيل إصابة شخصين بكوفيد-19 كل ثانية في فرنسا، محذرا من أن الوضع مقلق في المستشفيات بسبب المتحور دلتا، مشيرا إلى أن المتحور أوميكرون ليس له تأثير بعد. وأردف أن الإنفلونزا ستزيد الأمور تعقيدا بالنسبة للمستشفيات.
وبلغت إصابات كوفيد-19 على مستوى العالم مستويات قياسية خلال الأيام السبعة الماضية مع انتشار المتحور أوميكرون بشكل سريع الأمر الذي يبقي كثيرا من العمال في بيوتهم ويزيد الإقبال على مراكز الفحص.