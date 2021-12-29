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قصف إسرائيلي على غزة ردا على إطلاق نار من القطاع استهدف إسرائيليا
قصف إسرائيلي على غزة ردا على إطلاق نار من القطاع استهدف إسرائيليا
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهداف موقع في قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق نار من داخل القطاع على عامل إسرائيلي على المنطقة الحدودية. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T11:46+0000
2021-12-29T11:46+0000
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القدس - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: "ورود تقارير عن حادث إطلاق نار بالقرب من السياج الأمني في شمال قطاع غزة، حيث أصيب مواطن بجروح يبدو أنها طفيفة".فيما أشارت هيئة البث الرسمية في نبأ لاحق إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية موقعا شمالي قطاع غزة، ردا على إطلاق النار.وفي وقت سابق، من اليوم الأربعاء، أفاد مراسل وكالة "معا" بإصابة عامل في الجيش الاسرائيلي برصاص قناص فلسطيني على الحدود الشرقية لقطاع غزة، ووقع الحادث على الحدود الشرقية لقطاع غزة ما بين حي الشجاعية وشرق جباليا.
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العالم العربي

قصف إسرائيلي على غزة ردا على إطلاق نار من القطاع استهدف إسرائيليا

11:46 GMT 29.12.2021
© Sputnik . Ajwad Jaradatإصابة عشرات الفلسطينيين خلال مظاهرات قرب السياج الفاصل في قطاع غزة
إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مظاهرات قرب السياج الفاصل في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© Sputnik . Ajwad Jaradat
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهداف موقع في قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق نار من داخل القطاع على عامل إسرائيلي على المنطقة الحدودية.
القدس - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: "ورود تقارير عن حادث إطلاق نار بالقرب من السياج الأمني في شمال قطاع غزة، حيث أصيب مواطن بجروح يبدو أنها طفيفة".
فيما أشارت هيئة البث الرسمية في نبأ لاحق إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية موقعا شمالي قطاع غزة، ردا على إطلاق النار.
وفي وقت سابق، من اليوم الأربعاء، أفاد مراسل وكالة "معا" بإصابة عامل في الجيش الاسرائيلي برصاص قناص فلسطيني على الحدود الشرقية لقطاع غزة، ووقع الحادث على الحدود الشرقية لقطاع غزة ما بين حي الشجاعية وشرق جباليا.
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