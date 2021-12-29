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https://arabic.sputniknews.com/20211229/قفزة-كبيرة-الأردن-يعلن-تسجيل-466-إصابة-جديدة-بـأوميكرون-1054737047.html
"قفزة كبيرة"... الأردن يعلن تسجيل 466 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"
"قفزة كبيرة"... الأردن يعلن تسجيل 466 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"
أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء، عن قفزة جديدة في إصابات متحور "أوميكرون" الجديد في أراضي المملكة. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T13:34+0000
2021-12-29T13:34+0000
الأردن
فيروس كورونا
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وقالت وزارة الصحة الأردنية، في يبان لها، إنه تم "تسجيل 466 إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون، مؤكدة وجود 37 ألفا و604 إصابات كورونا نشطة في البلاد حتى صباح اليوم، بحسب ما نقل وكالة الأنباء الأردنية "بترا". ونقلت الوكالة عن مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، قوله إن "الحالات المؤكدة للإصابة بأوميكرون في الأردن وصل إلى لـ 794 حالة، وهي مجموع الحالات التي قامت الوزارة بالإعلان عنها خلال الأيام الماضية".وذكرت الوزارة، أن 12 ألفا و556 شخصا توفوا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 38 حالة وفاة أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء بلغ مليونا و57 ألفا و295 إصابة، كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 1007 ألفا و135 حالة شفاء.وأعلن عضو اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن، بسام حجاوي، في وقت سابق اليوم، عن تأجيل صدور قرار بتخفيض الحجر المنزلي لأقل من عشرة أيام لمصابي "أوميكرون"، وذلك بسبب أدلة علمية لم تثبت بعد بأن فترة حضانة المتحور الجديد أقل من متحور "دلتا".ونقلت "صحيفة الغد" الأردنية تصريحات حجاوي، الذي قال إن "اللجنة لم تجد علامات ظاهرة على أن متحور "أوميكرون" أشد خطورة، مبينا أن العلامات تشير إلى أن "أوميكرون" يصيب الأصغر سنا".
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الأردن, فيروس كورونا

"قفزة كبيرة"... الأردن يعلن تسجيل 466 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"

13:34 GMT 29.12.2021
© REUTERS / MUHAMMAD HAMEDكورونا في الأردن
كورونا في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
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أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء، عن قفزة جديدة في إصابات متحور "أوميكرون" الجديد في أراضي المملكة.
وقالت وزارة الصحة الأردنية، في يبان لها، إنه تم "تسجيل 466 إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون، مؤكدة وجود 37 ألفا و604 إصابات كورونا نشطة في البلاد حتى صباح اليوم، بحسب ما نقل وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
ونقلت الوكالة عن مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، قوله إن "الحالات المؤكدة للإصابة بأوميكرون في الأردن وصل إلى لـ 794 حالة، وهي مجموع الحالات التي قامت الوزارة بالإعلان عنها خلال الأيام الماضية".
وذكرت الوزارة، أن 12 ألفا و556 شخصا توفوا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 38 حالة وفاة أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء بلغ مليونا و57 ألفا و295 إصابة، كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 1007 ألفا و135 حالة شفاء.
وأعلن عضو اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن، بسام حجاوي، في وقت سابق اليوم، عن تأجيل صدور قرار بتخفيض الحجر المنزلي لأقل من عشرة أيام لمصابي "أوميكرون"، وذلك بسبب أدلة علمية لم تثبت بعد بأن فترة حضانة المتحور الجديد أقل من متحور "دلتا".
ونقلت "صحيفة الغد" الأردنية تصريحات حجاوي، الذي قال إن "اللجنة لم تجد علامات ظاهرة على أن متحور "أوميكرون" أشد خطورة، مبينا أن العلامات تشير إلى أن "أوميكرون" يصيب الأصغر سنا".
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13:34 GMT"قفزة كبيرة"... الأردن يعلن تسجيل 466 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"