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https://arabic.sputniknews.com/20211229/كبير-المفاوضين-الإيرانيين-يجري-محادثات-مع-ممثلي-الترويكا-الأوروبية-في-فيينا-1054738495.html
كبير المفاوضين الإيرانيين يجري محادثات مع ممثلي الترويكا الأوروبية في فيينا
كبير المفاوضين الإيرانيين يجري محادثات مع ممثلي الترويكا الأوروبية في فيينا
عقدت ، اليوم الأربعاء، في العاصمة النمساوية فيينا، محادثات بين كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، وممثلي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T14:15+0000
2021-12-29T14:15+0000
العالم
أخبار إيران
أجتماع فيينا
الملف النووي الإيراني
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ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات الجارية بين الوفد الإيراني والوفود المشاركة في مفاوضات فيينا، حيث أجرى باقري كني في وقت سابق من اليوم محادثات ثنائية مع مورا.وبحسب وكالة فارس للأنباء، جرت محادثات ثنائية ومتعددة الأطراف، يوم أمس الثلاثاء، حول موضوع رفع الحظر كما عقد اجتماع فريق العمل الخاص بالقضايا النووية.وكان مفاوضون أوروبيون قد شددوا، يوم أمس الثلاثاء، على أن محادثات إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني التاريخي "عاجلة" ويجب أن تفرز اتفاقا نهائيا خلال أسابيع وليس شهورا، وذلك في اليوم التالي لاستئناف المحادثات بين القوى العالمية في فيينا.يذكر أن الجولة الثامنة للمفاوضات بين إيران ومجموعة "4+1" لرفع الحظر عن ايران كانت قد بدأت أول أمس الاثنين.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/هل-تسدل-الجولة-الثامنة-من-مفاوضات-فيينا-الستار-عن-أزمة-الملف-النووي؟-1054717216.html
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العالم, أخبار إيران, أجتماع فيينا, الملف النووي الإيراني

كبير المفاوضين الإيرانيين يجري محادثات مع ممثلي الترويكا الأوروبية في فيينا

14:15 GMT 29.12.2021
© REUTERS / LEONHARD FOEGERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 23 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 23 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / LEONHARD FOEGER
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عقدت ، اليوم الأربعاء، في العاصمة النمساوية فيينا، محادثات بين كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، وممثلي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا)، ومساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي إنريكي مورا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات الجارية بين الوفد الإيراني والوفود المشاركة في مفاوضات فيينا، حيث أجرى باقري كني في وقت سابق من اليوم محادثات ثنائية مع مورا.
وبحسب وكالة فارس للأنباء، جرت محادثات ثنائية ومتعددة الأطراف، يوم أمس الثلاثاء، حول موضوع رفع الحظر كما عقد اجتماع فريق العمل الخاص بالقضايا النووية.
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
هل تسدل الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا الستار عن أزمة الملف النووي؟
أمس, 20:02 GMT
وكان مفاوضون أوروبيون قد شددوا، يوم أمس الثلاثاء، على أن محادثات إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني التاريخي "عاجلة" ويجب أن تفرز اتفاقا نهائيا خلال أسابيع وليس شهورا، وذلك في اليوم التالي لاستئناف المحادثات بين القوى العالمية في فيينا.
يذكر أن الجولة الثامنة للمفاوضات بين إيران ومجموعة "4+1" لرفع الحظر عن ايران كانت قد بدأت أول أمس الاثنين.
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