كبير المفاوضين الإيرانيين يجري محادثات مع ممثلي الترويكا الأوروبية في فيينا

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات الجارية بين الوفد الإيراني والوفود المشاركة في مفاوضات فيينا، حيث أجرى باقري كني في وقت سابق من اليوم محادثات ثنائية مع مورا.وبحسب وكالة فارس للأنباء، جرت محادثات ثنائية ومتعددة الأطراف، يوم أمس الثلاثاء، حول موضوع رفع الحظر كما عقد اجتماع فريق العمل الخاص بالقضايا النووية.وكان مفاوضون أوروبيون قد شددوا، يوم أمس الثلاثاء، على أن محادثات إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني التاريخي "عاجلة" ويجب أن تفرز اتفاقا نهائيا خلال أسابيع وليس شهورا، وذلك في اليوم التالي لاستئناف المحادثات بين القوى العالمية في فيينا.يذكر أن الجولة الثامنة للمفاوضات بين إيران ومجموعة "4+1" لرفع الحظر عن ايران كانت قد بدأت أول أمس الاثنين.
عقدت ، اليوم الأربعاء، في العاصمة النمساوية فيينا، محادثات بين كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، وممثلي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا)، ومساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي إنريكي مورا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات الجارية بين الوفد الإيراني والوفود المشاركة في مفاوضات فيينا، حيث أجرى باقري كني في وقت سابق من اليوم محادثات ثنائية مع مورا.
وبحسب وكالة فارس للأنباء، جرت محادثات ثنائية ومتعددة الأطراف، يوم أمس الثلاثاء، حول موضوع رفع الحظر كما عقد اجتماع فريق العمل الخاص بالقضايا النووية.
وكان مفاوضون أوروبيون قد شددوا، يوم أمس الثلاثاء، على أن محادثات إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني التاريخي "عاجلة" ويجب أن تفرز اتفاقا نهائيا خلال أسابيع وليس شهورا، وذلك في اليوم التالي لاستئناف المحادثات بين القوى العالمية في فيينا.
يذكر أن الجولة الثامنة للمفاوضات بين إيران ومجموعة "4+1" لرفع الحظر عن ايران كانت قد بدأت أول أمس الاثنين.