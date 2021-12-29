مصر: متوفر لدينا الآن 64.3 مليون جرعة لقاح كورونا

واستعرض الوزير خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الموقف الوبائي محلياً وعالمياً، بحسب ما نقل موقع "بوابة الأهرام".وبحسب بيان للمجلس، تناول عبد الغفار، في استعراضه دراسة حول فاعلية اللقاحات على متحور "أوميكرون"، وتأثير دواء "باكسلوفيد" في علاج مصابي كورونا، وتوصيات مركز السيطرة على الأمراض "CDC" بخصوص فترة عزل المصابين.وقال الوزير إن إجمالي ما تم توريده من اللقاحات إلى البلاد حتى الآن بلغ 119.288.130 جرعة، لافتا إلى أنه تم مؤخراً استقبال شحنات من اللقاحات عبر آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال "جافي"، ضمن خطة الدولة للتوسع والتنوع في توفير اللقاحات.وأوضح القائم بأعمال وزير الصحية أن هذه الشحنات تضمنت 2.315.910 جرعة لقاح، منها 1.501.110 جرعة من إنتاج شركة "فايزر"، و٤٦٢ ألف جرعة من إنتاج شركة "موديرنا"، و352.800 جرعة من إنتاج شركة "أسترازينيكا".وأشار الوزير إلى أن إجمالي من تلقوا الجرعة الأولي من اللقاح بلغ 34.606.074 جرعة، فيما بلغ إجمالي الجرعة الثانية 21.056.550 جرعة.وأضاف أن إجمالي الجرعات المستهلكة التي تم التطعيم بها حتى الآن بلغ 55.662.624 جرعة، وهناك نحو 64.335.246 جرعة متاحة.
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، في مصر، خالد عبد الغفار إن إجمالي الجرعات المستهلكة التي تم التطعيم بها حتي الآن 55.662.624 جرعة، لافتا إلى أن هناك نحو 64.335.246 جرعة متاحة.
واستعرض الوزير خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الموقف الوبائي محلياً وعالمياً، بحسب ما نقل موقع "بوابة الأهرام".
وبحسب بيان للمجلس، تناول عبد الغفار، في استعراضه دراسة حول فاعلية اللقاحات على متحور "أوميكرون"، وتأثير دواء "باكسلوفيد" في علاج مصابي كورونا، وتوصيات مركز السيطرة على الأمراض "CDC" بخصوص فترة عزل المصابين.
وقال الوزير إن إجمالي ما تم توريده من اللقاحات إلى البلاد حتى الآن بلغ 119.288.130 جرعة، لافتا إلى أنه تم مؤخراً استقبال شحنات من اللقاحات عبر آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال "جافي"، ضمن خطة الدولة للتوسع والتنوع في توفير اللقاحات.
وأوضح القائم بأعمال وزير الصحية أن هذه الشحنات تضمنت 2.315.910 جرعة لقاح، منها 1.501.110 جرعة من إنتاج شركة "فايزر"، و٤٦٢ ألف جرعة من إنتاج شركة "موديرنا"، و352.800 جرعة من إنتاج شركة "أسترازينيكا".
وأشار الوزير إلى أن إجمالي من تلقوا الجرعة الأولي من اللقاح بلغ 34.606.074 جرعة، فيما بلغ إجمالي الجرعة الثانية 21.056.550 جرعة.
وأضاف أن إجمالي الجرعات المستهلكة التي تم التطعيم بها حتى الآن بلغ 55.662.624 جرعة، وهناك نحو 64.335.246 جرعة متاحة.