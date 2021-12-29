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https://arabic.sputniknews.com/20211229/موسكو-تقترح-إبرام-اتفاقية-بشأن-التنظيم-الدولي-لحوكمة-الإنترنت-1054721128.html
موسكو تقترح إبرام اتفاقية بشأن التنظيم الدولي لحوكمة الإنترنت
موسكو تقترح إبرام اتفاقية بشأن التنظيم الدولي لحوكمة الإنترنت
اقترح نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، اليوم الأربعاء، إبرام اتفاقية بشأن التنظيم الدولي لحوكمة الإنترنت، مؤكدا أنها ستكون فعالة إذا تم تبنيها من... 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T02:57+0000
2021-12-29T02:57+0000
روسيا
الإنترنت
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موسكو - سبوتنيك. وقال سيرومولوتوف، لوكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بمسألة تنظيم الإنترنت، تؤيد روسيا تدويل إدارة الإنترنت والمشاركة المتساوية للدول في هذه العملية، والحفاظ على الحق السيادي للدول في تنظيم القسم الوطني من الإنترنت". وأضاف سيرومولوتوف: "تؤيد روسيا أيضا إبرام اتفاقية بشأن التنظيم الدولي لحوكمة الإنترنت، والتي لن تكون فعالة إلا إذا تبنيها جميع الدول".ولفت نائب وزير الخارجية الروسي: "تتم مناقشة هذه القضية في إطار الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي تلعب روسيا في أحداثه "الجزء الأكثر نشاطًا، بما في ذلك في عمل جميع لجان دراسات الاتحاد الدولي للاتصالات وفرق العمل دون استثناء".يذكر أنه في وقت سابق، أكّد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن بلاده مستعدة "قانونيا وتكنولوجيا" للانفصال عن شبكة الإنترنت العالمية إذا لزم الأمر وقادرة على تكوين شبكتها الخاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20200812/ميدفيديف-الولايات-المتحدة-تتحكم-بشبكات-الإنترنت-العالمية-وهذا-أمر-غير-مقبول-1046258010.html
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روسيا, الإنترنت

موسكو تقترح إبرام اتفاقية بشأن التنظيم الدولي لحوكمة الإنترنت

02:57 GMT 29.12.2021
© East News / Imago Stock and Peopleالإنترنت
الإنترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© East News / Imago Stock and People
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اقترح نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، اليوم الأربعاء، إبرام اتفاقية بشأن التنظيم الدولي لحوكمة الإنترنت، مؤكدا أنها ستكون فعالة إذا تم تبنيها من قبل جميع البلدان.
موسكو - سبوتنيك. وقال سيرومولوتوف، لوكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بمسألة تنظيم الإنترنت، تؤيد روسيا تدويل إدارة الإنترنت والمشاركة المتساوية للدول في هذه العملية، والحفاظ على الحق السيادي للدول في تنظيم القسم الوطني من الإنترنت".
وأضاف سيرومولوتوف: "تؤيد روسيا أيضا إبرام اتفاقية بشأن التنظيم الدولي لحوكمة الإنترنت، والتي لن تكون فعالة إلا إذا تبنيها جميع الدول".
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ولفت نائب وزير الخارجية الروسي: "تتم مناقشة هذه القضية في إطار الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي تلعب روسيا في أحداثه "الجزء الأكثر نشاطًا، بما في ذلك في عمل جميع لجان دراسات الاتحاد الدولي للاتصالات وفرق العمل دون استثناء".
يذكر أنه في وقت سابق، أكّد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن بلاده مستعدة "قانونيا وتكنولوجيا" للانفصال عن شبكة الإنترنت العالمية إذا لزم الأمر وقادرة على تكوين شبكتها الخاصة.
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