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https://arabic.sputniknews.com/20211229/نجوى-كرم-تغادر-بيروت-للاحتفال-برأس-السنة-في-دولة-عربية-1054735188.html
نجوى كرم تغادر بيروت للاحتفال برأس السنة في دولة عربية
نجوى كرم تغادر بيروت للاحتفال برأس السنة في دولة عربية
نشرت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، اليوم الأربعاء صورة لها على صفحتها الشخصية على منصة "تويتر"، معلنة عن مغادرتها لبنان للاحتفال بعيد رأس السنة في دولة عربية. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T13:15+0000
2021-12-29T13:15+0000
2021-12-29T13:15+0000
فن
لبنان
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وتوجهت الفنانة نجوى كرم في الساعات الأخيرة إلى دبي، للاحتفال مع جمهورها بليلة رأس السنة وتحديداً في مهرجان "فستيفال أرينا".وشاركت كرم صورة من مدخل منزلها وهي تستعد للتوجه إلى مطار بيروت، واختارت أن تودع العام الجاري باللون الأحمر، وغردت: "طالعين دبي لإحياء حفلة رأس السنة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
فن, لبنان
نجوى كرم تغادر بيروت للاحتفال برأس السنة في دولة عربية
نشرت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، اليوم الأربعاء صورة لها على صفحتها الشخصية على منصة "تويتر"، معلنة عن مغادرتها لبنان للاحتفال بعيد رأس السنة في دولة عربية.
وتوجهت الفنانة نجوى كرم في الساعات الأخيرة إلى دبي، للاحتفال مع جمهورها بليلة رأس السنة وتحديداً في مهرجان "فستيفال أرينا".
وشاركت كرم صورة من مدخل منزلها وهي تستعد للتوجه إلى مطار بيروت، واختارت أن تودع العام الجاري باللون الأحمر، وغردت: "طالعين دبي لإحياء حفلة رأس السنة".