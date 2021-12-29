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https://arabic.sputniknews.com/20211229/واشنطن-تدين-قرار-المحكمة-العليا-الروسية-بشأن-حل-جمعية-ميموريال-الدولية-1054721261.html
واشنطن تدين قرار المحكمة العليا الروسية بشأن حل جمعية ميموريال الدولية
واشنطن تدين قرار المحكمة العليا الروسية بشأن حل جمعية ميموريال الدولية
أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، قرار المحكمة العليا الروسية بشأن حلّ جمعية "ميموريال" الدولية. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T03:40+0000
2021-12-29T03:40+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحفيين: "ندعو إلى وضع حد للهجمات على المجتمع المدني في روسيا".وشدد برايس على أن واشنطن "تدين قرار المحكمة" بهذا الصدد.هذا حكمت المحكمة العليا في روسيا، أمس الثلاثاء، في دعوى مقدمة من مكتب المدعي العام بحل جمعية "ميموريال" الدولية (المعترف بها في روسيا كوكيل أجنبي)، وفقًا مراسل وكالة "سبوتنيك" من قاعة المحكمة.يشار إلى أن المهام الأولى لمنظمة "ميموريال" منذ بدايتها، كانت تتلخص بمهمة رئيسية تتلخص بالبحث والتدقيق فيما يتعلق بعمليات القمع السياسي في روسيا والاتحاد السوفييتي السابق.أما اليوم فإن جمعية "ميموريال"، أو ما بات يعرف بمنظمة (ميموريال) الدولية، باتت تشرف حالياً على مجموعة من الأبحاث العالمية، وتتابع عملها التربوي في مجال التعليم وحقوق الإنسان من خلال نشاطاتها الموزعة على أكثر من 62 منظمة دولية، ضمن كلٍّ من روسيا، وبيلاروس، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وكازاخستان، ولاتفيا، وأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20200716/روسيا-تدعو-أمريكا-للتراجع-عن-ممارسة-تنافي-حقوق-الإنسان-1046020308.html
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روسيا, أمريكا

واشنطن تدين قرار المحكمة العليا الروسية بشأن حل جمعية ميموريال الدولية

03:40 GMT 29.12.2021
© AFP 2021 / NICHOLAS KAMMالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
© AFP 2021 / NICHOLAS KAMM
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أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، قرار المحكمة العليا الروسية بشأن حلّ جمعية "ميموريال" الدولية.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحفيين: "ندعو إلى وضع حد للهجمات على المجتمع المدني في روسيا".
وشدد برايس على أن واشنطن "تدين قرار المحكمة" بهذا الصدد.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2020
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هذا حكمت المحكمة العليا في روسيا، أمس الثلاثاء، في دعوى مقدمة من مكتب المدعي العام بحل جمعية "ميموريال" الدولية (المعترف بها في روسيا كوكيل أجنبي)، وفقًا مراسل وكالة "سبوتنيك" من قاعة المحكمة.
يشار إلى أن المهام الأولى لمنظمة "ميموريال" منذ بدايتها، كانت تتلخص بمهمة رئيسية تتلخص بالبحث والتدقيق فيما يتعلق بعمليات القمع السياسي في روسيا والاتحاد السوفييتي السابق.
أما اليوم فإن جمعية "ميموريال"، أو ما بات يعرف بمنظمة (ميموريال) الدولية، باتت تشرف حالياً على مجموعة من الأبحاث العالمية، وتتابع عملها التربوي في مجال التعليم وحقوق الإنسان من خلال نشاطاتها الموزعة على أكثر من 62 منظمة دولية، ضمن كلٍّ من روسيا، وبيلاروس، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وكازاخستان، ولاتفيا، وأوكرانيا.
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