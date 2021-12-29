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https://arabic.sputniknews.com/20211229/ولي-عهد-الكويت-يستقبل-أعضاء-الحكومة-الجديدة-لأداء-اليمين-الدستورية-1054725462.html
ولي عهد الكويت يستقبل أعضاء الحكومة الجديدة لأداء اليمين الدستورية
ولي عهد الكويت يستقبل أعضاء الحكومة الجديدة لأداء اليمين الدستورية
استقبل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، والوزراء، لأداء اليمين الدستورية. 29.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-29T08:51+0000
2021-12-29T08:51+0000
2021-12-29T08:51+0000
العالم العربي
الكويت
تشكيل حكومة
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وبحسب جريدة القبس الكويتية، تعد الحكومة الجديدة هي الرابعة برئاسة الخالد، والـ 39 في تاريخ الكويت، والتي تضم 15 وزيرا، منهم 9 جدد و6 عائدون، حيث بلغت نسبة التغيير 60%.يذكر أن ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، كان قد أصدر أمس الثلاثاء، أمرا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتعيين 15 وزيرا في الحكومة الجديدة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الكويت, تشكيل حكومة
ولي عهد الكويت يستقبل أعضاء الحكومة الجديدة لأداء اليمين الدستورية
استقبل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، والوزراء، لأداء اليمين الدستورية.
وبحسب
جريدة القبس الكويتية،
تعد الحكومة الجديدة هي الرابعة برئاسة الخالد، والـ 39 في تاريخ الكويت، والتي تضم 15 وزيرا، منهم 9 جدد و6 عائدون، حيث بلغت نسبة التغيير 60%.
يذكر أن ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، كان قد أصدر أمس الثلاثاء، أمرا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتعيين 15 وزيرا في الحكومة الجديدة.