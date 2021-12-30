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https://arabic.sputniknews.com/20211230/إلغاء-الاحتفالات-بأعياد-الميلاد-في-أبرشيات-أرثوذكسية-بصعيد-مصر-1054757224.html
إلغاء الاحتفالات بأعياد الميلاد في أبرشيات أرثوذكسية بصعيد مصر
إلغاء الاحتفالات بأعياد الميلاد في أبرشيات أرثوذكسية بصعيد مصر
ألغت أبرشيات أرثوذكسية في صعيد مصر احتفالاتها بأعياد الميلاد ورأس السنة، وذلك خوفا من تفشي فيروس كورونا. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T09:43+0000
2021-12-30T09:43+0000
أعياد الميلاد
احتفالات رأس السنة
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ووفقا لبيان نشره المركز الإعلامي لمطرانية أبوتيج وصدفا والغنايم للأقباط الأرثوذكس في أسيوط، اليوم الخميس، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد قرر الأنبا أندراوس، مطران أبوتيج وصدفا والغنايم للأقباط الأرثوذكس إلغاء الاحتفالات بليلة رأس السنة وعيد الميلاد المجيد.وعلل البيان قرار الإلغاء بقوله: "نظرا لما يعلن ويحيط بنا من أخبار عن الوباء المتحور أوميكرون وخطورته، التي تكمن في سرعة انتشاره، وأن يكون الإنسان حاملا للفيروس ولا يعلم".ولذلك أكد البيان على إلغاء جميع مظاهر الاحتفال "بما فيها استقبال المهنئين على كافة المستويات الرسمية والشعبية".ونظم البيان طريقة المشاركة في "إقامة قداسات عيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس المجيد بطريقة الحضور بالحجز المسبق، مع مراعاة أن يكتفي الشخص بصلاة قداس واحد من الثلاث قداسات وإتاحة الفرصة للآخرين للصلاة".كما اشترط البيان أيضا "ألا يتجاوز عدد الشمامسة في القداس الواحد عن 7 شمامسة فقط، فضلًا عن إجراء بث مباشر لقداسات عيد الميلاد وعيد الغطاس على صفحة موقع التواصل الاجتماعي".وتضمن بيان المطرانية كذلك "عدم استقبال أطفال مدارس الأحد صباح يوم العيد، وعدم استقبال المهنئين" على كل المستويات.وحول مواعيد إقامة قداس رأس السنة الميلادية، أوضح البيان أنه تقرر إقامته "من الساعة الـ 5 صباحًا حتى 7 صباحًا بكنيسة القديس مارمرقس الرسول فقط بأبوتيج، وقداس عيد الميلاد المجيد من الساعة 7 مساءً يوم الخميس 6 يناير حتى الساعة 1 صباح الجمعة 7 يناير، بالكنائس الثلاثة بأبوتيج، وقداس اللقان وعيد الغطاس المجيد من الساعة 7 مساءً يوم الثلاثاء 18 يناير وحتى الساعة 1 صباحًا يوم الأربعاء 19 يناير بالكنائس الثلاثة بأبوتيج".
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أعياد الميلاد, احتفالات رأس السنة

إلغاء الاحتفالات بأعياد الميلاد في أبرشيات أرثوذكسية بصعيد مصر

09:43 GMT 30.12.2021
© AP Photo / Amr Nabil البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة القبطية المصرية يتجه إلى مكتبه في كاتدرائية القديس مرقس بالقاهرة
 البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة القبطية المصرية يتجه إلى مكتبه في كاتدرائية القديس مرقس بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© AP Photo / Amr Nabil
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ألغت أبرشيات أرثوذكسية في صعيد مصر احتفالاتها بأعياد الميلاد ورأس السنة، وذلك خوفا من تفشي فيروس كورونا.
ووفقا لبيان نشره المركز الإعلامي لمطرانية أبوتيج وصدفا والغنايم للأقباط الأرثوذكس في أسيوط، اليوم الخميس، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد قرر الأنبا أندراوس، مطران أبوتيج وصدفا والغنايم للأقباط الأرثوذكس إلغاء الاحتفالات بليلة رأس السنة وعيد الميلاد المجيد.
وعلل البيان قرار الإلغاء بقوله: "نظرا لما يعلن ويحيط بنا من أخبار عن الوباء المتحور أوميكرون وخطورته، التي تكمن في سرعة انتشاره، وأن يكون الإنسان حاملا للفيروس ولا يعلم".
ولذلك أكد البيان على إلغاء جميع مظاهر الاحتفال "بما فيها استقبال المهنئين على كافة المستويات الرسمية والشعبية".
ونظم البيان طريقة المشاركة في "إقامة قداسات عيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس المجيد بطريقة الحضور بالحجز المسبق، مع مراعاة أن يكتفي الشخص بصلاة قداس واحد من الثلاث قداسات وإتاحة الفرصة للآخرين للصلاة".
كما اشترط البيان أيضا "ألا يتجاوز عدد الشمامسة في القداس الواحد عن 7 شمامسة فقط، فضلًا عن إجراء بث مباشر لقداسات عيد الميلاد وعيد الغطاس على صفحة موقع التواصل الاجتماعي".
وتضمن بيان المطرانية كذلك "عدم استقبال أطفال مدارس الأحد صباح يوم العيد، وعدم استقبال المهنئين" على كل المستويات.
وحول مواعيد إقامة قداس رأس السنة الميلادية، أوضح البيان أنه تقرر إقامته "من الساعة الـ 5 صباحًا حتى 7 صباحًا بكنيسة القديس مارمرقس الرسول فقط بأبوتيج، وقداس عيد الميلاد المجيد من الساعة 7 مساءً يوم الخميس 6 يناير حتى الساعة 1 صباح الجمعة 7 يناير، بالكنائس الثلاثة بأبوتيج، وقداس اللقان وعيد الغطاس المجيد من الساعة 7 مساءً يوم الثلاثاء 18 يناير وحتى الساعة 1 صباحًا يوم الأربعاء 19 يناير بالكنائس الثلاثة بأبوتيج".
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09:43 GMTإلغاء الاحتفالات بأعياد الميلاد في أبرشيات أرثوذكسية بصعيد مصر