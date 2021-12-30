إيران تطلق لأول مرة معدات بحثية إلى الفضاء عبر صاروخ "سيمرغ" الحامل للأقمار الصناعية

وأوضح متحدث الشوؤن الفضائية بوزارة الدفاع الإيرانية، أحمد حسيني، أنه "تم اعتماد برنامج لتطوير النواقل بمدى أبعد، بعد توصل إيران إلى قدرات فضائية محلية وامتلاك قابلية إطلاق الأقمار الصناعية عبر صاروخي "سفير" و"قاصد" الحاملين للأقمار الصناعية الصغيرة، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وأضاف أن "الصناعة الفضائية الإيرانية تبنت مشروع تطوير قاعدة الإمام الخميني (رض) الفضائية وحامل الأقمار "سيمرغ"، مؤكدا أن أداء مكونات القاعدة الفضائية والمراحل التشغيلية لحامل الأقمار الصناعية تمت بنجاح وتحققت الأهداف البحثية المستهدفة في عملية الإطلاق.وأشار حسيني، أن المهمة البحثية تضمنت بنجاح ولأول مرة، نقل 3 شحنات بحثية بشكل متزامن على ارتفاع 470 كم وبسرعة إطلاق 7350 مترا بالثانية، مبينا أن معطيات مقياس المسافات (Telemeter) تم إحصاؤها كاملا عبر عملية الإطلاق.
أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الخميس، عن إطلاق 3 شحنات بحثية إلى الفضاء عبر صاروخ "سيمرغ" الحامل للأقمار الصناعية.
وأوضح متحدث الشوؤن الفضائية بوزارة الدفاع الإيرانية، أحمد حسيني، أنه "تم اعتماد برنامج لتطوير النواقل بمدى أبعد، بعد توصل إيران إلى قدرات فضائية محلية وامتلاك قابلية إطلاق الأقمار الصناعية عبر صاروخي "سفير" و"قاصد" الحاملين للأقمار الصناعية الصغيرة، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.
وأضاف أن "الصناعة الفضائية الإيرانية تبنت مشروع تطوير قاعدة الإمام الخميني (رض) الفضائية وحامل الأقمار "سيمرغ"، مؤكدا أن أداء مكونات القاعدة الفضائية والمراحل التشغيلية لحامل الأقمار الصناعية تمت بنجاح وتحققت الأهداف البحثية المستهدفة في عملية الإطلاق.
وأشار حسيني، أن المهمة البحثية تضمنت بنجاح ولأول مرة، نقل 3 شحنات بحثية بشكل متزامن على ارتفاع 470 كم وبسرعة إطلاق 7350 مترا بالثانية، مبينا أن معطيات مقياس المسافات (Telemeter) تم إحصاؤها كاملا عبر عملية الإطلاق.