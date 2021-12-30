ارتفاع حصيلة ضحايا القصف على معسكر للجيش اليمني إلى 4 قتلى

القاهرة– سبوتنيك. وقال مصدر عسكري، لوكالة "سبوتنيك"، إن 4 جنود من قوات العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، قتلوا، وأصيب 7 آخرين؛ إثر قصف يعتقد أنه بصاروخ باليستي لجماعة أنصار الله، استهدف معسكر خمومة بمديرية مَرخة السفلى، غرب شبوة.وبوقت سابق من اليوم، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بتعرض تعزيزات للقوات المشتركة قادمة من الساحل الغربي لليمن، إلى قصف صاروخي عقب تسلمها معسكر خمومة غرب عتق.
قتل 4 عسكرين يمنيين، في قصف صاروخي، يعتقد أن جماعة أنصار الله شنته، اليوم الأربعاء، على تعزيزات للقوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن.
القاهرة– سبوتنيك. وقال مصدر عسكري، لوكالة "سبوتنيك"، إن 4 جنود من قوات العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، قتلوا، وأصيب 7 آخرين؛ إثر قصف يعتقد أنه بصاروخ باليستي لجماعة أنصار الله، استهدف معسكر خمومة بمديرية مَرخة السفلى، غرب شبوة.
وأضاف، "مستشفى عتق العام أطلق نداء للتبرع بالدم لجرحى الهجوم"؛ مشيراً إلى زيارة محافظ شبوة عوض محمد عبد الله العولقي المصابين في المستشفى.
وبوقت سابق من اليوم، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بتعرض تعزيزات للقوات المشتركة قادمة من الساحل الغربي لليمن، إلى قصف صاروخي عقب تسلمها معسكر خمومة غرب عتق.