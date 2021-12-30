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https://arabic.sputniknews.com/20211230/الصحة-الكويتية-تدعو-إلى-عدم-الخروج-من-المنازل-إلا-للضرورة-1054753257.html
الصحة الكويتية تدعو إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة
الصحة الكويتية تدعو إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة
طالبت وزارة الصحة الكويتية مواطنيها، اليوم الخميس، بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T07:01+0000
2021-12-30T07:01+0000
2021-12-30T07:01+0000
العالم العربي
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جاء ذلك في سياق تحذير الوزارة من تقلبات الطقس وهطول الأمطار وهي عوامل تعتبر ضمن مهيجات الربو والمشاكل التنفسية، حسبما نقلت صحيفة "النهار" الكويتية.ووجهت الوزارة باتباع إرشادات حال الاضطرار إلى الخروج من المنازل، من بينها حمل موسع الشعب (البخاخ)، ومراجعة الطبيب في أقرب مستشفى عند تصاعد الأعراض، أو في حال عدم جدوى استخدام البخاخ.في سياق متصل، أعلنت الصحة الكويتية، أمس الأربعاء، تأكيد إصابة 399 حالة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 62 حالة شفاء، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح إجمالي عدد الحالات 416077 حالة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الصحة الكويتية تدعو إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة
طالبت وزارة الصحة الكويتية مواطنيها، اليوم الخميس، بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى.
جاء ذلك في سياق تحذير الوزارة من تقلبات الطقس وهطول الأمطار وهي عوامل تعتبر ضمن مهيجات الربو والمشاكل التنفسية، حسبما نقلت صحيفة "النهار" الكويتية.
ووجهت الوزارة باتباع إرشادات حال الاضطرار إلى الخروج من المنازل، من بينها حمل موسع الشعب (البخاخ)، ومراجعة الطبيب في أقرب مستشفى عند تصاعد الأعراض، أو في حال عدم جدوى استخدام البخاخ.
في سياق متصل، أعلنت الصحة الكويتية، أمس الأربعاء، تأكيد إصابة 399 حالة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 62 حالة شفاء، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح إجمالي عدد الحالات 416077 حالة.