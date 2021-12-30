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https://arabic.sputniknews.com/20211230/الكنيسة-الروسية-ترغب-في-بناء-كاتدرائية-في-القاهرة-1054775022.html
الكنيسة الروسية ترغب في بناء كاتدرائية في القاهرة
الكنيسة الروسية ترغب في بناء كاتدرائية في القاهرة
أعلن بطريرك الأسقفية الأفريقية ليونيد كلينسكي، اليوم الخميس، أنه من غير المستثنى انتقال أساقفة بطريركية الإسكندرية إلى الكنيسة الأرثوذكسية الروسية. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T17:01+0000
2021-12-30T17:01+0000
2021-12-30T17:01+0000
روسيا
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية
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موسكو – سبوتنيك. وقال كلينسكي لوكالة "سبوتنيك": "نحن لا نستثني توسيع هيكلية الأسقفية عند الضرورة".وأضاف "مسألة إمكانية تشكيل أبرشيات أخرى وتعيين الأساقفة من بين رجال الدين الروس والأفارقة يمكن أن تُرفع للسينودس المقدس".وتابع "بحسب تقديراتنا إنها البداية... 102 رجل دين تقدموا بطلب قبولهم إلى الكنيسة الأرثوذكسية الروسية". وأوضح أنها "نسبة ملموسة من العدد الإجمالي لرجال الدين. بعض منهم كان ينتظر ذلك منذ عام 2019. ونتوقع زيادة عدد الطلبات".وأشار كلينسكي إلى إن إقامة كنائس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في الدول الأفريقية حسب الحاجة.
https://arabic.sputniknews.com/20210523/الكنيسة-الأرثوذكسية-تحذر-من-دعم-أحادي-الجانب-لفلسطين-أو-إسرائيل-1049043323.html
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روسيا, الكنيسة الأرثوذكسية الروسية, أخبار مصر الآن, مصر
الكنيسة الروسية ترغب في بناء كاتدرائية في القاهرة
أعلن بطريرك الأسقفية الأفريقية ليونيد كلينسكي، اليوم الخميس، أنه من غير المستثنى انتقال أساقفة بطريركية الإسكندرية إلى الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.
موسكو – سبوتنيك. وقال كلينسكي لوكالة "
سبوتنيك
": "نحن لا نستثني توسيع هيكلية الأسقفية عند الضرورة".
وأضاف "مسألة إمكانية تشكيل أبرشيات أخرى وتعيين الأساقفة من بين رجال الدين الروس والأفارقة يمكن أن تُرفع للسينودس المقدس".
وتابع "بحسب تقديراتنا إنها البداية... 102 رجل دين تقدموا بطلب قبولهم إلى
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية
".
وأوضح أنها "نسبة ملموسة من العدد الإجمالي لرجال الدين. بعض منهم كان ينتظر ذلك منذ عام 2019. ونتوقع زيادة عدد الطلبات".
وأشار كلينسكي إلى إن إقامة كنائس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في الدول الأفريقية حسب الحاجة.
وأكد أنه "تم حل قضية تخصيص قطعة أرض في القاهرة لبناء كاتدرائية هناك، مشيرا إلى أن الكنيسة الروسية ترغب في بناء كاتدرائية في
مصر".