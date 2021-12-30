حادثة تثير الجدل: حارس ملكي يسقط طفلا أثناء مسيره في برج لندن

وأثار هذا الفيديو الذي تمت مشاركته على منصة "تيك توك" جدلا واسعا، حول ما إذا كان الجندي أو والدا الطفل هما المسؤولان عن الحادثة، في حين صرح مسؤول لصحيفة الإندبندنت،"نحن على علم بحادث وقع في البرج أثناء دورية".وأكد المسؤول أن الحراس قد حذروا الناس من الاقتراب منهم، فيما تم التأكد بعد الحادثة من أن الطفل بخير ولم يصب بمكروه.
التقطت عدسة الكاميرات حدثا أثار الجدل على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أظهر الفيديو المسجل كيف أن حارسا ملكيا أسقط طفلا على الأرض وأكمل مسيره دون الالتفات نحوه.
وأثار هذا الفيديو الذي تمت مشاركته على منصة "تيك توك" جدلا واسعا، حول ما إذا كان الجندي أو والدا الطفل هما المسؤولان عن الحادثة، في حين صرح مسؤول لصحيفة الإندبندنت،"نحن على علم بحادث وقع في البرج أثناء دورية".