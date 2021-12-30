تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211230/سجل-سري-لكل-رجل-وامرأة-في-سجون-مصر-1054771579.html
سجل سري لكل رجل وامرأة في سجون مصر
سجل سري لكل رجل وامرأة في سجون مصر
أكد مساعد وزير الداخلية المصري طارق مرزوق، أن الوزارة ستنشئ سجلا سريا لكل رجل وامرأة في سجون مصر. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T15:15+0000
2021-12-30T15:15+0000
أخبار مصر الآن
سجون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104562/21/1045622186_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_3e9f9937d55e9d7976ff9bf53f636a68.jpg
وحسب موقع القاهرة 24، قال مرزوق: "قطاع الحماية المجتمعية يحرص على تفعيل أوجه الرعاية الاجتماعية للنزلاء، عن طريق إنشاء سجل سري لكل سجين يتضمن أبحاثا اجتماعية وسلوكية ودراسة أوضاع النزيل دراسة شاملة، لتقويم سلوكه".وأوضح مساعد وزير الداخلية أن هذا السجل سيتم عن طريق "الاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع"، لافتا إلى أن القطاع سيولي "اهتماما خاصا برعاية المرأة النزيلة لعدم التأثير السلبي عليها وعلى أطفالها".تصريحات مرزوق جاءت خلال كلمة له في افتتاح ثاني مركز للإصلاح والتأهيل بالبلاد تمهيدا لغلق السجون العمومية.وتحدثت السلطات المصرية مرارا عن إغلاق السجون العمومية، خاصة بعد التشغيل الفعلي لمركز الإصلاح والتأهيل- بدر.وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد أعلنت اليوم اليوم الخميس، افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر (شمال شرقي القاهرة)، الذي يعد ثاني مركز من نوعه لهذا العام؛ وذلك ضمن خطتها لإغلاق السجون العمومية، واستبدالها بمراكز الإصلاح.وبينما واجهت مصر عدد من الانتقادات الحقوقية بخصوص أوضاع السجون والسجناء؛ وذلك لوجود حالات تعذيب وأوضاع سيئة داخل السجون، حسب تلك المنظمات، إلا أن القاهرة تنفي هذه الاتهامات، وتؤكد على احترام معايير حقوق الإنسان، داخل السجون المصرية.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/الداخلية-المصرية-تفتتح-ثاني-مركز-للإصلاح-والتأهيل-بالبلاد-تمهيدا-لغلق-السجون-العمومية-1054768544.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104562/21/1045622186_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_f767399b9387765fad1a50280e3eccd9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, سجون

سجل سري لكل رجل وامرأة في سجون مصر

15:15 GMT 30.12.2021
© AFP 2021 / KHALED DESOUKIسجن ليمان طره - مصر
سجن ليمان طره - مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© AFP 2021 / KHALED DESOUKI
تابعنا عبر
أكد مساعد وزير الداخلية المصري طارق مرزوق، أن الوزارة ستنشئ سجلا سريا لكل رجل وامرأة في سجون مصر.
وحسب موقع القاهرة 24، قال مرزوق: "قطاع الحماية المجتمعية يحرص على تفعيل أوجه الرعاية الاجتماعية للنزلاء، عن طريق إنشاء سجل سري لكل سجين يتضمن أبحاثا اجتماعية وسلوكية ودراسة أوضاع النزيل دراسة شاملة، لتقويم سلوكه".
الداخلية المصرية تفتتح ثاني مركز للإصلاح والتأهيل بالبلاد تمهيدا لغلق السجون العمومية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
الداخلية المصرية تفتتح ثاني مركز للإصلاح والتأهيل بالبلاد تمهيدا لغلق السجون العمومية
14:17 GMT
وأوضح مساعد وزير الداخلية أن هذا السجل سيتم عن طريق "الاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع"، لافتا إلى أن القطاع سيولي "اهتماما خاصا برعاية المرأة النزيلة لعدم التأثير السلبي عليها وعلى أطفالها".
تصريحات مرزوق جاءت خلال كلمة له في افتتاح ثاني مركز للإصلاح والتأهيل بالبلاد تمهيدا لغلق السجون العمومية.
وتحدثت السلطات المصرية مرارا عن إغلاق السجون العمومية، خاصة بعد التشغيل الفعلي لمركز الإصلاح والتأهيل- بدر.
وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد أعلنت اليوم اليوم الخميس، افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر (شمال شرقي القاهرة)، الذي يعد ثاني مركز من نوعه لهذا العام؛ وذلك ضمن خطتها لإغلاق السجون العمومية، واستبدالها بمراكز الإصلاح.
وبينما واجهت مصر عدد من الانتقادات الحقوقية بخصوص أوضاع السجون والسجناء؛ وذلك لوجود حالات تعذيب وأوضاع سيئة داخل السجون، حسب تلك المنظمات، إلا أن القاهرة تنفي هذه الاتهامات، وتؤكد على احترام معايير حقوق الإنسان، داخل السجون المصرية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:15 GMTسجل سري لكل رجل وامرأة في سجون مصر
15:12 GMTسنجاب "متعطش للدماء" يلقى نهاية حزينة بعد تسببه في إصابة 18 شخصا
15:02 GMTالكاظمي: مجموعة من المستشارين التابعين للتحالف الدولي وصلت العراق لدعمنا في مكافحة الإرهاب
14:57 GMTقيادي بوزارة الداخلية الكويتية يتهم جهاز أمن الدولة باختطافه وتعذيبه
14:57 GMTقائد الحرس كان مذعورا وأخبرني أننا سنقتل.. أشرف غني يصف لحظات الرعب قبل هروبه من أفغانستان
14:55 GMTمعلول بعد التجديد للأهلي: حب الجماهير أغناني عن أي شروط للتعاقد
14:52 GMT"التوابيت الطائرة".. قائمة أكثر المقاتلات "غير الناجحة" في الحرب الباردة
14:47 GMTإيلون ماسك يهدف لإسكان البشر في المريخ خلال 10 سنوات كـ"أسوأ سيناريو"‏
14:38 GMTالملك سلمان عن إيران: دولة جارة لكن عليها أن تكف عن سياستها السلبية..بداية توتر أم تهدئة في المنطقة؟
14:37 GMTالرئيس الإيراني: الأعداء يحاولون الإيحاء بعدم إمكانية حل المشاكل الداخلية
14:36 GMTبوتين وبايدن يبحثان سير المفاوضات النووية.. وروسيا تؤكد ضرورة التنسيق معها لإحياء الاتفاق
14:32 GMTمراسلة سودانية تعلن على الهواء أن السلطات منعتها من إكمال البث... فيديو
14:31 GMTصحيفة عبرية تكشف فضيحة جديدة تلاحق نتنياهو
14:29 GMTالحكومة المصرية توضح حقيقة تحميل المواطنين تكلفة الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
14:26 GMTكنعان: نحن على أبواب انتفاضة رابعة نصرة للأقصى
14:25 GMTدراسة جديدة تشير إلى علاقة اللحوم الحمراء بأمراض القلب
14:21 GMTانسحاب القوات الأمريكية من العراق... تكرار التجربة الأفغانية، أم مناورة؟
14:17 GMTالداخلية المصرية تفتتح ثاني مركز للإصلاح والتأهيل بالبلاد تمهيدا لغلق السجون العمومية
13:55 GMTبوتين والأسد يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة
13:51 GMTمذكرات: صدام حسين قبل الحرب فقد إحساسه بواقع ما كان يحدث حوله