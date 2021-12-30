سجل سري لكل رجل وامرأة في سجون مصر

وحسب موقع القاهرة 24، قال مرزوق: "قطاع الحماية المجتمعية يحرص على تفعيل أوجه الرعاية الاجتماعية للنزلاء، عن طريق إنشاء سجل سري لكل سجين يتضمن أبحاثا اجتماعية وسلوكية ودراسة أوضاع النزيل دراسة شاملة، لتقويم سلوكه".وأوضح مساعد وزير الداخلية أن هذا السجل سيتم عن طريق "الاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع"، لافتا إلى أن القطاع سيولي "اهتماما خاصا برعاية المرأة النزيلة لعدم التأثير السلبي عليها وعلى أطفالها".تصريحات مرزوق جاءت خلال كلمة له في افتتاح ثاني مركز للإصلاح والتأهيل بالبلاد تمهيدا لغلق السجون العمومية.وتحدثت السلطات المصرية مرارا عن إغلاق السجون العمومية، خاصة بعد التشغيل الفعلي لمركز الإصلاح والتأهيل- بدر.وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد أعلنت اليوم اليوم الخميس، افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر (شمال شرقي القاهرة)، الذي يعد ثاني مركز من نوعه لهذا العام؛ وذلك ضمن خطتها لإغلاق السجون العمومية، واستبدالها بمراكز الإصلاح.وبينما واجهت مصر عدد من الانتقادات الحقوقية بخصوص أوضاع السجون والسجناء؛ وذلك لوجود حالات تعذيب وأوضاع سيئة داخل السجون، حسب تلك المنظمات، إلا أن القاهرة تنفي هذه الاتهامات، وتؤكد على احترام معايير حقوق الإنسان، داخل السجون المصرية.
أكد مساعد وزير الداخلية المصري طارق مرزوق، أن الوزارة ستنشئ سجلا سريا لكل رجل وامرأة في سجون مصر.
وحسب موقع القاهرة 24، قال مرزوق: "قطاع الحماية المجتمعية يحرص على تفعيل أوجه الرعاية الاجتماعية للنزلاء، عن طريق إنشاء سجل سري لكل سجين يتضمن أبحاثا اجتماعية وسلوكية ودراسة أوضاع النزيل دراسة شاملة، لتقويم سلوكه".
وأوضح مساعد وزير الداخلية أن هذا السجل سيتم عن طريق "الاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع"، لافتا إلى أن القطاع سيولي "اهتماما خاصا برعاية المرأة النزيلة لعدم التأثير السلبي عليها وعلى أطفالها".
تصريحات مرزوق جاءت خلال كلمة له في افتتاح ثاني مركز للإصلاح والتأهيل بالبلاد تمهيدا لغلق السجون العمومية.
وتحدثت السلطات المصرية مرارا عن إغلاق السجون العمومية، خاصة بعد التشغيل الفعلي لمركز الإصلاح والتأهيل- بدر.
وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد أعلنت اليوم اليوم الخميس، افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر (شمال شرقي القاهرة)، الذي يعد ثاني مركز من نوعه لهذا العام؛ وذلك ضمن خطتها لإغلاق السجون العمومية، واستبدالها بمراكز الإصلاح.
وبينما واجهت مصر عدد من الانتقادات الحقوقية بخصوص أوضاع السجون والسجناء؛ وذلك لوجود حالات تعذيب وأوضاع سيئة داخل السجون، حسب تلك المنظمات، إلا أن القاهرة تنفي هذه الاتهامات، وتؤكد على احترام معايير حقوق الإنسان، داخل السجون المصرية.