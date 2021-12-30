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كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد في الأيام شديدة البرودة؟... الصحة المصرية تجيب
كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد في الأيام شديدة البرودة؟... الصحة المصرية تجيب
في ظل فصل الشتاء خلال هذه الأيام، تزداد الأمراض المتعلقة به والتي أشهرها نزلات البرد، خاصة للأطفال وكبار السن. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T07:44+0000
2021-12-30T07:44+0000
أخبار الصحة
الشتاء
مصر
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وهو الأمر الذي يجعل الجميع يسأل عن الطريقة التي يمكن أن نحمي بها أنفسنا وأطفالنا وآبائنا من الإصابة بنزلات البرد خاصة في الأيام شديدة البرودة.وزارة الصحة المصرية نشرت على صفحتها على فيسبوك ردا على هذا التساؤل بوضع نصائح للوقاية من الإصابة بنزلات البرد في الأيام شديدة البرودة.ونصحت الوزارة بالحرص على ارتداء ملابس ثقيلة ويفضل أن تكون متعددة الطبقات حتى تحافظ على حرارة الجسم.وكذلك نصحت بتناول طعام صحي يمد الجسم بالطاقة مع شرب المشروبات الساخنة.وأكدت الوزارة ضرورة المحافظة على ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة باستمرار.كما أكدت أنه في الأيام شديدة البرودة يفضل عدم خروج كبار السن والأطفال من المنازل إلا للضرورة.
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أخبار الصحة, الشتاء, مصر

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد في الأيام شديدة البرودة؟... الصحة المصرية تجيب

07:44 GMT 30.12.2021
© Photo / CCOنزلات البرد
نزلات البرد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© Photo / CCO
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في ظل فصل الشتاء خلال هذه الأيام، تزداد الأمراض المتعلقة به والتي أشهرها نزلات البرد، خاصة للأطفال وكبار السن.
وهو الأمر الذي يجعل الجميع يسأل عن الطريقة التي يمكن أن نحمي بها أنفسنا وأطفالنا وآبائنا من الإصابة بنزلات البرد خاصة في الأيام شديدة البرودة.
وزارة الصحة المصرية نشرت على صفحتها على فيسبوك ردا على هذا التساؤل بوضع نصائح للوقاية من الإصابة بنزلات البرد في الأيام شديدة البرودة.
ونصحت الوزارة بالحرص على ارتداء ملابس ثقيلة ويفضل أن تكون متعددة الطبقات حتى تحافظ على حرارة الجسم.
وكذلك نصحت بتناول طعام صحي يمد الجسم بالطاقة مع شرب المشروبات الساخنة.
وأكدت الوزارة ضرورة المحافظة على ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة باستمرار.
كما أكدت أنه في الأيام شديدة البرودة يفضل عدم خروج كبار السن والأطفال من المنازل إلا للضرورة.
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