https://arabic.sputniknews.com/20211230/لاعب-ليبي-شهير-الساعدي-القذافي-دفع-400-ألف-يورو-ليمنع-احترافي-في-إيطاليا-فيديو-1054774707.html

لاعب ليبي شهير: الساعدي القذافي دفع 400 ألف يورو ليمنع احترافي في إيطاليا.. فيديو

لاعب ليبي شهير: الساعدي القذافي دفع 400 ألف يورو ليمنع احترافي في إيطاليا.. فيديو

قال لاعب كرة قدم ليبي شهير، اليوم الخميس، إن مواقف الساعدي معمر القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، معه كانت سلبية. 30.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-30T16:51+0000

2021-12-30T16:51+0000

2021-12-30T16:51+0000

العالم العربي

معمر القذافي

الساعدي القذافي

ليبيا

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وأجرى طارق التايب، نجم كرة القدم الليبي المعروف، لقاء مع برنامج "على بياض" الذي يذاع على فضائية "الوسط" الليبية، أكد من خلاله أن الساعدي القذافي تدخل لمنعه من اللعب في أندية أوروبية مهمة، خاصة الدوري الإيطالي.وحول المبلغ الذي دفعه الساعدي لرئيس نادي جنوة الإيطالي لمنع توقيع طارق التايب للفريق، ذكر اللاعب الليبي الدولي السابق أنه 400 ألف يورو، موضحا أن ابن الرئيس الراحل قد تدخل لضم جهاد المنتصر إلى لاتسيو الإيطالي، وبعد شهرين تم فسخ عقده.وأفاد طارق التايب بأنه تحدى الساعدي القذافي إذا سمح بضمه لفريق هواة لمدة شهر، أن يرتفع سعره إلى 15 مليون، وإن أشار إلى عدم لومه للساعدي، بدعوى أنه لم يكن يعرف طريقة اختيار مساعديه.ويشار إلى أن الساعدي القذافي، هو النجل الثالث للزعيم الليبي السابق معمر القذافي، ويبلغ من العمر 47 عاما، وقد أطلق سراحه في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، عقب فترة قضاها في السجن منذ العام 2014 عندما تم تسليمه إلى ليبيا من النيجر.وكان موسى إبراهيم، المتحدث باسم عائلة القذافي، ووزير الإعلام الليبي السابق، قد أكد لوسائل إعلام محلية أن الساعدي موجود مع أسرته في تركيا.وفي حين أكد وجود عروض لاستضافة الساعدي من مصر والسعودية، فإن الاختيار وقع على تركيا، معللا ذلك "بأنها (تركيا) أسهل من الناحية اللوجستية، إضافة إلى رغبة الساعدي في الذهاب إليها".

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العالم العربي, معمر القذافي, الساعدي القذافي, ليبيا