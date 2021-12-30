https://arabic.sputniknews.com/20211230/مترجم-عسكري-سابق-يشرح-كيف-عامل-الأمريكيون-العراقيين-1054762233.html

مترجم عسكري سابق يشرح كيف عامل الأمريكيون العراقيين

مترجم عسكري سابق يشرح كيف عامل الأمريكيون العراقيين

أثناء احتلال العراق، تعامل الجيش الأمريكي مع العراقيين بطرق مختلفة، قال مترجم عراقي تعاون مع الأمريكيين لـ "سبوتنيك"، الذي رغب في عدم الكشف عن هويته بسبب مخاوف... 30.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-30T11:25+0000

2021-12-30T11:25+0000

2021-12-30T11:25+0000

العالم العربي

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وأشار المترجم إلى أنه قسم الجيش في علاقته بالعراقيين إلى ثلاث مجموعات. وبحسب قوله، أيد عسكريون من المجموعة الأولى فكرة احتلال العراق، "تميزوا بالعنصرية .. وكانوا يغضبون العراقيين". كان هناك عسكريون "لم يكونوا متأكدين" من أنهم تصرفوا بشكل صحيح، وكانوا يعتقدون أن الولايات المتحدة "غزت البلاد بشكل غير قانوني"، لكنهم أنفسهم أجبروا على اتباع السياسة العسكرية، لأنهم خدموا في الجيش الأمريكي. تألفت المجموعة الأخيرة من العسكريين من أولئك الذين ذهبوا للخدمة من أجل الحصول على فرصة للدراسة بعد انتهاء العقد.وبحسب قوله، فإن الضابط الأمريكي الذي يعمل تحت قيادته تساءل عن أفضل طريقة للتصرف عند الضرورة لاقتحام المنزل بحثا عن مطلوبين، حتى "لا يكرهنا العراقيون". وردا على ذلك أوضح المترجم في حالات التفتيش لصاحب المنزل أنه إذا كان هناك نساء فلتجلسن في غرفة واحدة ويلبسن الحجاب ويكون الرجال في غرفة أخرى مع صاحب المنزل.وفي النهاية ألقي القبض على صدام حسين بالقرب من مسقط رأسه تكريت، بعد 6 أشهر من الغزو الأميركي للعراق، بحجة البحث عن أسلحة دمار شامل في 2003. وأعدمت السلطات العراقية، الرئيس السابق في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2006، في الليلة السابقة لعيد الأضحى، بعد محاكمة أثارت الكثير من الجدل.

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العالم العربي