تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211230/مذكرات-صدام-حسين-قبل-الحرب-فقد-إحساسه-بواقع-ما-كان-يحدث-حوله-1054768013.html
مذكرات: صدام حسين قبل الحرب فقد إحساسه بواقع ما كان يحدث حوله
مذكرات: صدام حسين قبل الحرب فقد إحساسه بواقع ما كان يحدث حوله
اعتبر رئيس الوكالة الفدرالية الروسية للتعاون، "روس سوترودنيشستوفو"، يفغيني بريماكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، فقد إحساسه بالواقع من... 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T13:51+0000
2021-12-30T13:51+0000
العالم العربي
روسيا
صدام حسين
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1053573052_0:177:1900:1246_1920x0_80_0_0_c3e92c3f1276a1a64afddc4aee98c0bb.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بريماكوف لوكالة سبوتنيك: " أخبرني (جدي) يفغيني ماكسيموفيتش، أنه، قبل بدء الحرب مباشرة، فقد صدام تماما إحساسه بواقع ما كان يحدث حوله. لدرجة أنه كان يؤمن بعظمته وقوته ونفوذه، وما إلى ذلك. هذا كان مؤشرا على عدم اتزانه".وأضاف بريماكوف: "لا يزال الأمر مدهشا من وجهة نظر إنسانية عاطفية، ويا لها من كارثة وقعت في عقله وروحه، عندما أدرك أنه فقد بلده، وهرب أقرب الناس الذين اقسموا له بالولاء".وألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس العراقي صدام حسين، مساء يوم السبت، 13 كانون الأول/ديسمبر 2003، بالقرب من مسقط رأسه تكريت؛ بعد 6 أشهر من غزوها للعراق، بحجة البحث عن أسلحة دمار شامل.وأعدمت السلطات العراقية الجديدة، صدام حسين، في 30 ديسمبر/كانون الأول 2006، عشية عيد الأضحى، بعد محاكمة أثارت الكثير من الجدل.وفى كتابه "يوميات بريماكوف في حرب الخليج"؛ أشار الدبلوماسي السوفييتي السابق، إلى أن الرئيس ميخائيل غورباتشوف كلفه بزيارة بغداد، يوم 2 آب/أغسطس 1990، للقاء الرئيس صدام حسين، وتنفيذ مهمتين، أولهما، الاتفاق على السماح للخبراء السوفيات الذين يرغبون في العودة إلى الوطن بمغادرة العراق، بدون أية عراقيل.والمهمة الثانية، في أنه، لا جدوى أبدا من امتناع صدام حسين عن تنفيذ مطالب مجلس الأمن الدولي، واستكشاف الإمكانات التي تضمن انسحاب القوات العراقية من الكويت، بالوسائل السلمية.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/وكالة-سبوتنيك-تكشف-تفاصيل-القبض-على-الرئيس-العراقي-الأسبق-صدام-حسين-1054754323.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1053573052_129:0:1900:1328_1920x0_80_0_0_56ff8bac5b862eb41e8904e5fb78546e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, روسيا, صدام حسين, العراق

مذكرات: صدام حسين قبل الحرب فقد إحساسه بواقع ما كان يحدث حوله

13:51 GMT 30.12.2021
© AFP 2021 / DAVID FURSTالرئيس العراقي الراحل، صدام حسين
الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© AFP 2021 / DAVID FURST
تابعنا عبر
اعتبر رئيس الوكالة الفدرالية الروسية للتعاون، "روس سوترودنيشستوفو"، يفغيني بريماكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، فقد إحساسه بالواقع من حوله، قبل اندلاع الحرب الأمريكية على العراق، حسبما ذكر (رئيس الوزراء ووزير الخارجية الروسي الراحل) يفغيني ماكسيموفيتش بريماكوف، في مذكراته.
موسكو - سبوتنيك. وقال بريماكوف لوكالة سبوتنيك: " أخبرني (جدي) يفغيني ماكسيموفيتش، أنه، قبل بدء الحرب مباشرة، فقد صدام تماما إحساسه بواقع ما كان يحدث حوله. لدرجة أنه كان يؤمن بعظمته وقوته ونفوذه، وما إلى ذلك. هذا كان مؤشرا على عدم اتزانه".
وأضاف بريماكوف: "لا يزال الأمر مدهشا من وجهة نظر إنسانية عاطفية، ويا لها من كارثة وقعت في عقله وروحه، عندما أدرك أنه فقد بلده، وهرب أقرب الناس الذين اقسموا له بالولاء".
وألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس العراقي صدام حسين، مساء يوم السبت، 13 كانون الأول/ديسمبر 2003، بالقرب من مسقط رأسه تكريت؛ بعد 6 أشهر من غزوها للعراق، بحجة البحث عن أسلحة دمار شامل.
وأعدمت السلطات العراقية الجديدة، صدام حسين، في 30 ديسمبر/كانون الأول 2006، عشية عيد الأضحى، بعد محاكمة أثارت الكثير من الجدل.
وفى كتابه "يوميات بريماكوف في حرب الخليج"؛ أشار الدبلوماسي السوفييتي السابق، إلى أن الرئيس ميخائيل غورباتشوف كلفه بزيارة بغداد، يوم 2 آب/أغسطس 1990، للقاء الرئيس صدام حسين، وتنفيذ مهمتين، أولهما، الاتفاق على السماح للخبراء السوفيات الذين يرغبون في العودة إلى الوطن بمغادرة العراق، بدون أية عراقيل.
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
وكالة "سبوتنيك" تكشف تفاصيل القبض على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين
07:42 GMT
والمهمة الثانية، في أنه، لا جدوى أبدا من امتناع صدام حسين عن تنفيذ مطالب مجلس الأمن الدولي، واستكشاف الإمكانات التي تضمن انسحاب القوات العراقية من الكويت، بالوسائل السلمية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:15 GMTسجل سري لكل رجل وامرأة في سجون مصر
15:12 GMTسنجاب "متعطش للدماء" يلقى نهاية حزينة بعد تسببه في إصابة 18 شخصا
15:02 GMTالكاظمي: مجموعة من المستشارين التابعين للتحالف الدولي وصلت العراق لدعمنا في مكافحة الإرهاب
14:57 GMTقيادي بوزارة الداخلية الكويتية يتهم جهاز أمن الدولة باختطافه وتعذيبه
14:57 GMTقائد الحرس كان مذعورا وأخبرني أننا سنقتل.. أشرف غني يصف لحظات الرعب قبل هروبه من أفغانستان
14:55 GMTمعلول بعد التجديد للأهلي: حب الجماهير أغناني عن أي شروط للتعاقد
14:52 GMT"التوابيت الطائرة".. قائمة أكثر المقاتلات "غير الناجحة" في الحرب الباردة
14:47 GMTإيلون ماسك يهدف لإسكان البشر في المريخ خلال 10 سنوات كـ"أسوأ سيناريو"‏
14:38 GMTالملك سلمان عن إيران: دولة جارة لكن عليها أن تكف عن سياستها السلبية..بداية توتر أم تهدئة في المنطقة؟
14:37 GMTالرئيس الإيراني: الأعداء يحاولون الإيحاء بعدم إمكانية حل المشاكل الداخلية
14:36 GMTبوتين وبايدن يبحثان سير المفاوضات النووية.. وروسيا تؤكد ضرورة التنسيق معها لإحياء الاتفاق
14:32 GMTمراسلة سودانية تعلن على الهواء أن السلطات منعتها من إكمال البث... فيديو
14:31 GMTصحيفة عبرية تكشف فضيحة جديدة تلاحق نتنياهو
14:29 GMTالحكومة المصرية توضح حقيقة تحميل المواطنين تكلفة الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
14:26 GMTكنعان: نحن على أبواب انتفاضة رابعة نصرة للأقصى
14:25 GMTدراسة جديدة تشير إلى علاقة اللحوم الحمراء بأمراض القلب
14:21 GMTانسحاب القوات الأمريكية من العراق... تكرار التجربة الأفغانية، أم مناورة؟
14:17 GMTالداخلية المصرية تفتتح ثاني مركز للإصلاح والتأهيل بالبلاد تمهيدا لغلق السجون العمومية
13:55 GMTبوتين والأسد يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة
13:51 GMTمذكرات: صدام حسين قبل الحرب فقد إحساسه بواقع ما كان يحدث حوله