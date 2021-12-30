مقتل 150 مسلحا من "أنصار الله" في عمليات للتحالف العربي استهدفت مأرب

القاهرة – سبوتنيك. وقال التحالف، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه "نفذ 22 عملية استهداف ضد المليشيا (في إشارة إلى جماعة الحوثيين) في مأرب، خلال الساعات الـ 24 الماضية". وأضاف أن "الاستهدافات دمرت 15 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 150 عنصراً إرهابياً".يذكر أن التحالف العربي كان قد كثف، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملياته الجوية في محافظة مأرب دعما لقوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع "أنصار الله"، بعد إحرازها تقدما ميدانيا، خلال عمليتها ضد القوات الحكومية، للشهر العاشر تواليا في مأرب.وأعلنت "أنصار الله"، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سيطرتها على 12 مديرية في محافظة مأرب، بما فيها مديريتا الجُوبة وجبل مُراد، من أصل 14 في المحافظة، ووصول طلائع قواتها إلى ضواحي مدينة مأرب.وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، قتالاً عنيفا بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، مقتل 150 عنصرا من جماعة "أنصار الله"، في عمليات بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.
القاهرة – سبوتنيك. وقال التحالف، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه "نفذ 22 عملية استهداف ضد المليشيا (في إشارة إلى جماعة الحوثيين) في مأرب، خلال الساعات الـ 24 الماضية". وأضاف أن "الاستهدافات دمرت 15 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 150 عنصراً إرهابياً".
يذكر أن التحالف العربي كان قد كثف، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملياته الجوية في محافظة مأرب دعما لقوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع "أنصار الله"، بعد إحرازها تقدما ميدانيا، خلال عمليتها ضد القوات الحكومية، للشهر العاشر تواليا في مأرب.
وأعلنت "أنصار الله"، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سيطرتها على 12 مديرية في محافظة مأرب، بما فيها مديريتا الجُوبة وجبل مُراد، من أصل 14 في المحافظة، ووصول طلائع قواتها إلى ضواحي مدينة مأرب.
وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، قتالاً عنيفا بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.