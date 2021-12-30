تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211230/مقتل-150-مسلحا-من-أنصار-الله-في-عمليات-للتحالف-العربي-استهدفت-مأرب-1054765731.html
مقتل 150 مسلحا من "أنصار الله" في عمليات للتحالف العربي استهدفت مأرب
مقتل 150 مسلحا من "أنصار الله" في عمليات للتحالف العربي استهدفت مأرب
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، مقتل 150 عنصرا من جماعة "أنصار الله"، في عمليات بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T13:02+0000
2021-12-30T13:02+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050616052_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ccd7d9ebdec8d9ba46de3645386a0237.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وقال التحالف، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه "نفذ 22 عملية استهداف ضد المليشيا (في إشارة إلى جماعة الحوثيين) في مأرب، خلال الساعات الـ 24 الماضية". وأضاف أن "الاستهدافات دمرت 15 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 150 عنصراً إرهابياً".يذكر أن التحالف العربي كان قد كثف، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملياته الجوية في محافظة مأرب دعما لقوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع "أنصار الله"، بعد إحرازها تقدما ميدانيا، خلال عمليتها ضد القوات الحكومية، للشهر العاشر تواليا في مأرب.وأعلنت "أنصار الله"، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سيطرتها على 12 مديرية في محافظة مأرب، بما فيها مديريتا الجُوبة وجبل مُراد، من أصل 14 في المحافظة، ووصول طلائع قواتها إلى ضواحي مدينة مأرب.وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، قتالاً عنيفا بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050616052_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fe1863d7daeb1fe08b5c24626a540f4b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

مقتل 150 مسلحا من "أنصار الله" في عمليات للتحالف العربي استهدفت مأرب

13:02 GMT 30.12.2021
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / HANDOUT
تابعنا عبر
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، مقتل 150 عنصرا من جماعة "أنصار الله"، في عمليات بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.
القاهرة – سبوتنيك. وقال التحالف، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه "نفذ 22 عملية استهداف ضد المليشيا (في إشارة إلى جماعة الحوثيين) في مأرب، خلال الساعات الـ 24 الماضية". وأضاف أن "الاستهدافات دمرت 15 آلية عسكرية، وقضت على أكثر من 150 عنصراً إرهابياً".
يذكر أن التحالف العربي كان قد كثف، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملياته الجوية في محافظة مأرب دعما لقوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع "أنصار الله"، بعد إحرازها تقدما ميدانيا، خلال عمليتها ضد القوات الحكومية، للشهر العاشر تواليا في مأرب.
وأعلنت "أنصار الله"، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سيطرتها على 12 مديرية في محافظة مأرب، بما فيها مديريتا الجُوبة وجبل مُراد، من أصل 14 في المحافظة، ووصول طلائع قواتها إلى ضواحي مدينة مأرب.
وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، قتالاً عنيفا بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، إثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب، أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:55 GMTبوتين والأسد يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة
13:51 GMTمذكرات: صدام حسين قبل الحرب فقد إحساسه بواقع ما كان يحدث حوله
13:48 GMTلحظة إطلاق صاروخ "سيمرغ" الإيراني إلى الفضاء ومواصفات... فيديو
13:46 GMTبعد 12 عاما... حكم قضائي بتعويض ورثة خالد سعيد أيقونة ثورة 25 يناير
13:45 GMTألمانيا تعلن تفكيك 3 من محطاتها النووية لتسريع التخلص التدريجي من الطاقة النووية
13:38 GMTبوتين وعباس يشددان على ضرورة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تحت رعاية الرباعية
13:29 GMTهل يمكن تحقيق ما تطلبه السعودية من لبنان على أرض الواقع؟
13:28 GMTالبحرية الأمريكية تحبط تهريب كمية ضخمة من الهيروين في بحر العرب
13:25 GMTحماية المستهلك الروسية: سلالة "أوميكرون" المتحورة ستصل إلى روسيا وهذا أمر لا مفر منه
13:25 GMTالجيش الإماراتي يختتم منافسات الرماية بين وحداته... صور
13:18 GMTخبير: الدبلوماسية لن تنزع فتيل الأزمة بين الناتو وروسيا
13:08 GMTلأول مرة.. اجتماع رسمي لأساقفة صينيين مع نظرائهم التابعين للفاتيكان من هونغ كونغ
13:04 GMTإيران تأمل في استئناف العمل الجاد لرفع العقوبات خلال مفاوضات فيينا بعد نهاية عطلة عيد الميلاد
13:02 GMTمقتل 150 مسلحا من "أنصار الله" في عمليات للتحالف العربي استهدفت مأرب
13:01 GMTالكرملين: المحادثة الهاتفية المرتقبة بين بوتين وبايدن تأتي بمبادرة من الرئيس الروسي
12:57 GMTسفارة بريطانيا في إثيوبيا: لندن وأديس أبابا تواصلان الحرب على كورونا في 2022
12:55 GMTزوجان اسكتلنديان يتخذان من المرض حافزا للحياة
12:51 GMTارتفاع حصيلة ضحايا القصف على معسكر للجيش اليمني إلى 4 قتلى
12:44 GMT قرارات صارمة بخصوص الوشم بين لاعبي المنتخب الصيني
12:36 GMTرشاش كلاشنيكوف الجديد.. "لا يحترق في النار ولا يغرق في الماء"